مريم المهيري: الإمارات أدركت مبكراً أهمية إنشاء سلاسل توريد مستدامة للغذاء

ريم البريكي (أبوظبي)

أكدت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة أدركت في وقت مبكر، أهمية دعم وإنشاء سلاسل توريد مستدامة للإمدادات الغذائية، فضلاً عن إنعاش التجارة الدولية في المنتجات الغذائية الزراعية.

جاء ذلك خلال كلمة ألقتها أمس، في فعاليات مؤتمر الاتحاد العالمي لأسواق البيع بالجملة أبوظبي 2022 الذي ينعقد للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وتستضيفه مجموعة موانئ أبوظبي، بمشاركة 500 من كبريات الشركات والهيئات من أصحاب العلاقة في القطاعين العام والخاص.

حضر المؤتمر، معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية،

‎وسعيد البحري سالم العامري مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية،

‎والكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، وعدد من المسؤولين. وتنعقد الفعالية للمرة الأولى في الشرق الأوسط وتركز على أهمية بناء سلسلة توريد غذائية آمنة ومستدامة بمشاركة نخبة من الخبراء.

تداعيات كوفيد

وأضافت معاليها: نظراً لعوامل مثل، التغير المناخي وزيادة عدد السكان والهجرة من الريف إلى المدن والقضايا الجيوسياسية، وتداعيات كوفيد- 19، انعكس ذلك على، توفر المنتجات الغذائية، ما يعني ارتفاع معدل التضخم في سلع ومُدخلات زراعية مهمة. وربما ينجم عن ذلك المزيد من الذين يواجهون خطر الجوع حول العالم.وأفادت معاليها بأن عدد الذين واجهوا مخاطر الجوع في 2021، يقدر بنحو 828 مليون شخص، بزيادة قدرها 46%، عن السنة التي سبقتها عند 150 مليون فرد منذ اندلاع الجائحة.

وقالت: يوفر موقع الإمارات الاستراتيجي بين الشرق والغرب، سهولة الوصول لما يزيد على ملياري شخص، يعيشون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشبه القارة الهندية.

حوافز للمستثمرين

من جانبه، قال راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، إن مساهمة قطاع الزراعة في ناتج الإمارة بلغ 15,3 مليار درهم عام 2021 ومن المنتظر وفقا للاستراتيجية الخاصة بتنمية هذا القطاع أن ترتفع إلى 19,3 مليار درهم عام 2025 بنمو 28%.

ونوه بأن قطاع الزراعة المبني على التقنيات الحديثة يعد ضمن 6 قطاعات تحظى بالأولوية لدى حكومة أبوظبي ويحصل بمقتضى ذلك على حوافز فيما يتعلق بخفض تعرفة الخدمات وخفض إيجار الأرض، مشيراً إلى أنه يوجد حالياً 30 رخصة للزراعة المبنية على التقنية الحديثة.

إدارة الأصول

بدوره، كشف محمد الخضر الأحمد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «كيزاد»، إطلاق شركة «كيزاد» لإدارة الأصول، وذلك في إطار استراتيجيتها لدعم أعمال المجموعة وتعزيز نموها.

وأضاف الخضر، في تصريحات للصحفيين، أن شركة «كيزاد» لإدارة الأصول تتولى إدارة جميع الأصول التابعة لمجموعة «كيزاد» بما يشمل تطوير وإدارة محفظة الأصول المبنية التي تبلغ مساحتها حالياً أكثر من 400,000 متر مربع، إلى جانب الأراضي ضمن 12 منطقة اقتصادية تمتد على مساحة 550 كيلومتراً مربعاً منها 100 كيلومتر مربع كمنطقة حرة.

وقال الخضر: إن الإمارات أول دولة عربية تستضيف مؤتمر الاتحاد العالمي لأسواق البيع بالجملة لتسليط الضوء على الدور اللافت الذي تقوم به الدولة والتزامها بدعم الأمن الغذائي، مضيفا أن المؤتمر يستضيف الأطراف المعنيين بصناعة الأغذية من حول العالم لبحث ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه السلاسل الغذائية.

ونوه بأن المؤتمر يعد حدثاً مهماً وملتقى عالمياً لأكبر شبكة من أسواق تجارة الجملة، حيث يستقطب كبريات الشركات المنتجة للأغذية الطازجة، وتجار التجزئة، ومزودي الخدمات اللوجستية في قطاع الأغذية، وشركات الشحن البحري والجوي حول العالم إلى جانب مجموعة من الشركات الناشئة وممثلين عن حكومة دولة الإمارات وحكومات العديد من الدول الإقليمية والعالمية، وصنّاع السياسات والقرارات المتعلقة بقطاع الأغذية.

ولفت إلى الجهود التي تبذلها الإمارات لتعزيز مرونة سلسلة التوريد على الصعيدين المحلي والعالمي، ما يعزز مكانة الإمارات في مؤشرات الأمن الغذائي العالمي، ويحولها إلى مركز للأمن الغذائي القائم على الابتكار.

ويمثل المؤتمر شبكة عالمية تجمع المؤسسات والمنظمات المتخصصة في إنتاج الأغذية الطازجة، وتضم 217 عضواً من 40 دولة حول العالم. وتهدف هذه الشبكة بشكل رئيسي إلى إرساء منظومات عمل ذات كفاءة عالية تضمن تمكين المجتمعات والمستهلكين من الوصول إلى الأغذية الصحية عالية الجودة التي يتم إنتاجها عبر منظومات غذائية آمنة ومستدامة.

تطوير ضوابط لتجارة الأغذية

شهدت فعاليات مؤتمر الاتحاد العالمي لأسواق البيع بالجملة أبوظبي 2022 الذي ينعقد للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وتستضيفه مجموعة موانئ أبوظبي، توقيع اتفاقيات مهمة عدة.

تفصيلاً، وقعت مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد، على هامش المؤتمر، اتفاقية مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية للعمل معاً على تحويل إمارة أبوظبي إلى مركز عالمي للزراعة والأغذية.

وبموجب الاتفاقية، سيتعاون الطرفان على تحفيز النمو والاستثمار في منظومة تجارة المواد الغذائية في إمارة أبوظبي عبر مراكز متطورة، بما في ذلك «مجمع أبوظبي للأغذية – كيزاد»، ومركز كيزاد للتقنيات الزراعية في مدينة العين، وذلك من خلال تطبيق إطار تنظيمي موحد يغطي عمليات تجارة الأغذية وتوزيعها، والخدمات اللوجستية المرتبطة بها، إلى جانب منتجات التقنيات الزراعية والأبحاث والتطوير المتعلقة بهذا المجال.

ووقع الاتفاقية كل من محمد غريب الحوسني، الرئيس التنفيذي- تجربة ورضا المتعاملين- مجموعة كيزاد، وناصر محمد الجنيبي، المدير التنفيذي لقطاع الاستثمار والتجارة، هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.

تأسيس منشأة لإنتاج الألبان

كما وقعت «تشينج فود» اتفاقية مع مجموعة كيزاد لتصميم منشأة إنتاج تجاري مخصصة لمنتجات الألبان غير الحيوانية في أبوظبي، حيث تحظى الاتفاقية بدعم من وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار مبادرة (NEXTGEN FDI).

ووقع الاتفاقية كل من ديفيد بوكا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «تشينج فود»، ومحمد الخضر الأحمد، الرئيس التنفيذي – مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد.