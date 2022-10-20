أبوظبي تنضم إلى ميثاق ميلانو للسياسات الغذائية في المناطق الحضرية

وقعت إمارة أبوظبي «ميثاق ميلانو للسياسات الغذائية الحضرية» لتنضم بذلك إلى أكثر من 250 مدينة حول العالم أعلنت التزامها بتبني أنظمة غذائية أكثر استدامة. ووقع الميثاق الدكتور سالم خلفان الكعبي، مدير عام شؤون العمليات، في دائرة البلديات والنقل بالنيابة عن حكومة أبوظبي خلال فعاليات مؤتمر الاتحاد العالمي لأسواق البيع بالجملة 2022 أبوظبي.

ويعتبر ميثاق ميلانو من أهم المبادرات العالمية التي تضم أكثر من 250 مدينة، وتمثل ما مجموعه 450 مليون نسمة، ويقدم إطار عمل ونهجاً شاملاً يركز على النظام الغذائي العالمي، وتقديم توصيات وإجراءات ترتبط بدعم التخطيط السليم للنظم والقوانين، والحوكمة، والإنتاج والنظم الغذائية المستدامة وشبكات التوريد والتوزيع، والعدالة الاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب كيفية توفير السبل الأنسب للتأكد من عدم الهدر في الموارد الغذائية.

وتهدف حكومة أبوظبي من خلال هذا التعهد، إلى ضمان تحقيق منظومة متكاملة للأمن الغذائي الذي يشكل أهم أولويات الحكومات والمجتمعات في جميع أنحاء العالم. وتسعى حكومة أبوظبي إلى استخدام أحدث الابتكارات الرقمية والذكاء الاصطناعي، والسبل الكفيلة بتحفيز قطاع الزراعة والإنتاج المستدام للغذاء.