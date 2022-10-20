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مطارات دبي تعتمد تعيين قيادات جديدة ضمن فريق الإدارة العليا

مطارات دبي تعتمد تعيين قيادات جديدة ضمن فريق الإدارة العليا
21 أكتوبر 2022 00:22

دبي (الاتحاد) 

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أعلنت مؤسسة مطارات دبي، الجهة المشغّلة لكل من مطار دبي الدولي DXB، ومطار دبي ورلد سنترال DWC، عن تعيينات جديدة ضمن فريق الإدارة العليا. وقالت، في بيان: إن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام مطارات دبي بتمكين الكفاءات القيادية وتعزيز قدراتها لقيادة خطط المؤسسة المستقبلية، إضافة إلى مواصلة التركيز على التعافي من تبعات جائحة كورونا والاستفادة من فرص النمو المتوقعة في قطاع الطيران خلال السنوات المقبلة.
وتم تعيين كل من عمر بن عدي في منصب نائب الرئيس التنفيذي لشؤون التكنولوجيا والبنية التحتية وعيسى الشامسي في منصب النائب الأول للرئيس لعمليات مباني المسافرين ومعتز رشدي في منصب النائب الأول للرئيس للشؤون المالية. وقال مشاري البناي نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والتطوير في مطارات دبي، بهذه المناسبة، إن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية هادفة لدعم وتطوير القيادات داخل المؤسسة ودعم جهود تطوير خدمات مبتكرة للارتقاء بتجربة المسافرين وفق أعلى المعايير العالمية.

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