مطار دبي يستعد لاستقبال 2.1 مليون مسافر خلال 10 الأيام

يستعد مطار دبي الدولي لاستقبال نحو 2.1 مليون مسافر خلال الفترة من 21 إلى 30 أكتوبر الجاري ليصل متوسط عدد المسافرين اليومي إلى 215 ألف مسافر من وإلى دبي تزامنا مع عطلة في بعض المدارس الخاصة.

كما يتوقع أن يشهد المطار حركة كبيرة في أعداد المسافرين في 30 أكتوبر الجاري باستقبال حوالي 259 ألف مسافر ليكون بذلك أكثر الأيام ازدحاماً خلال هذه الفترة.

وشهدت أعداد المسافرين انتعاشا ملموسا لتسجل حركة مماثلة لمستويات عام 2019 بفضل الانتعاش القوي الذي شهده قطاع السفر خلال عام 2022 ما يجعل هذا الموسم الأكثر ازدحاما منذ الوباء ووفقا لبيانات مطارات دبي.