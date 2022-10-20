الجمعة 21 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

مطار دبي يستعد لاستقبال 2.1 مليون مسافر خلال 10 الأيام

مسافرون عبر مطار دبي الدولي (الاتحاد)
20 أكتوبر 2022 21:33

يستعد مطار دبي الدولي لاستقبال نحو 2.1 مليون مسافر خلال الفترة من 21 إلى 30 أكتوبر الجاري ليصل متوسط عدد المسافرين اليومي إلى 215 ألف مسافر من وإلى دبي تزامنا مع عطلة في بعض المدارس الخاصة.
كما يتوقع أن يشهد المطار حركة كبيرة في أعداد المسافرين في 30 أكتوبر الجاري باستقبال حوالي 259 ألف مسافر ليكون بذلك أكثر الأيام ازدحاماً خلال هذه الفترة.
وشهدت أعداد المسافرين انتعاشا ملموسا لتسجل حركة مماثلة لمستويات عام 2019 بفضل الانتعاش القوي الذي شهده قطاع السفر خلال عام 2022 ما يجعل هذا الموسم الأكثر ازدحاما منذ الوباء ووفقا لبيانات مطارات دبي.

المصدر: وام
مطار دبي الدولي
آخر الأخبار
700 دقيقة تهدد «الدون» بالحرمان من «المونديال»!
الرياضي
700 دقيقة تهدد «الدون» بالحرمان من «المونديال»!
اليوم 13:00
أف ب
دنيا
مخطوطة بخط اليد لسيناريو فيلم تُباع بأكثر من 290 ألف دولار
اليوم 12:48
تشاكا يسترجع أصعب موقف في حياته
الرياضي
تشاكا يسترجع أصعب موقف في حياته
اليوم 12:45
ماهي العلاقة بين الإنفلونزا وخطر الإصابة بالسكتة الدماغية
دنيا
ماهي العلاقة بين الإنفلونزا وخطر الإصابة بالسكتة الدماغية
اليوم 12:44
محمد شياع السوداني
عربي ودولي
العراق: الاتفاق على ترك اختيار المرشحين للمناصب الوزارية لرئيس الحكومة
اليوم 12:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©