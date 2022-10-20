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السعودية تروج لمقوماتها السياحية خلال فعالية في مصر

مشاركون في الفعالية
20 أكتوبر 2022 21:01

القاهرة (الاتحاد) أقامت الهيئة السعودية للسياحة لقاءها الترويجي في مصر بمشاركة نحو 35 جهة سياحية سعودية، سلطوا من خلاله الضوء على الإمكانيات السياحية الفريدة التي تتمتع بها المملكة والتسهيلات المقدمة والفرص الاستثمارية، والتقوا بشركاء النجاح في واحدة من أهم الأسواق بالمنطقة. وحسب بيان، تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة السعودية للسياحة في الترويج للسياحة السعودية، وجذب شرائح أكبر من الأسواق الإقليمية، بالإضافة إلى دعم وتمكين القطاع الخاص عبر إبرام الاتفاقيات الهامة وبناء الشراكات المثمرة، حيث دعت الهيئة السعودية للسياحة أبرز شركات السفر والسياحة في جمهورية مصر العربية للمشاركة في الاجتماعات والالتقاء بالجهات المؤثرة في صناعة السياحة بالمملكة العربية السعودية. وشارك مع الهيئة السعودية للسياحة في هذا اللقاء عدد من الجهات ومنها صندوق التنمية السياحي، الهيئة الملكية لمحافظة العلا، وكروز السعودية، ومدل بيست، إلى جانب عدد من كبريات الشركات العاملة في قطاع السياحة من شركات الطيران والفنادق ومنظمي الرحلات، بالإضافة إلى منصة «نُسُك» إحدى مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن. وقال فهد حميد الدين، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة: «ما وجدناه في هذا اللقاء من إقبال وحرص من الشركات السياحية في مصر على الحضور والاطلاع على الفرص يسهم في فتح المجال للقطاع الخاص العامل في صناعة السفر والسياحة لتقديم المزيد من العروض والبرامج، لجذب شرائح جديدة من السياح لزيارة السعودية والاستمتاع بطبيعتها المتنوعة وموروثها الثقافي العريق».

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