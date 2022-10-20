8.6 مليار درهم مكاسب الأسهم الإماراتية

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها في ختام تعاملات اليوم، وربح رأسمالها السوقي ما يناهز 8.6 مليار درهم.وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 2.869 تريليون درهم في نهاية جلسة أمس إلى 2.877 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.298 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و579.8 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 1.65 مليار درهم موزعة بواقع 1.39 مليار درهم في سوق أبوظبي و251.3 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 417.4 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 19 ألف صفقة.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي "فادكس 15" بنسبة 0.66% ليغلق عند 10115.96 نقطة ليحقق بذلك أعلى مستوياته منذ 21 سبتمبر الماضي، فيما زاد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" بنسبة 0.63% ليغلق عند 10130.45 نقطة.تعزز أداء سوق أبوظبي بارتفاع أسهم "أدنوك للتوزيع" بنسبة 3.5% و"أي آند" بنسبة 2.97% و"موانئ أبوظبي" 2.21% و"الدار العقارية" بنسبة 1.15%، كما واصل وصعد سهم "طيران أبوظبي" بنسبة 12.63% ليواصل مكاسبه منذ إعلان "القابضة"، تقديم عرض إلى شركة طيران أبوظبي يتضمن دمج حصصها البالغة نسبتها 100% في شركات آمرك والاتحاد للطيران الهندسية إضافة إلى حصتها البالغة 50% من رأس مال شركة "جال"، لإنشاء مركز عالمي في قطاع صيانة وإصلاح الطائرات.

وارتفع مؤشر سوق دبي العام بنسبة 0.28% أو ما يعادل 9.77 نقطة ليغلق عند 3398.52 نقطة مع ارتفاع مؤشر قطاع البنوك 0.46% والعقار 0.13% والاستثمار 0.1%.وتعزز أداء سوق دبي بارتفاع سهم "الإمارات دبي الوطني" بنسبة 1.15% و"تيكوم" 0.44% و"ديوا" 0.4% و"تبريد" 2.4% و"العربية للطيران" 0.5%، وتصدر "إعمار العقارية" النشاط مستقطباً سيولة بنحو 80.2 مليون درهم، تلاه "دبي الإسلامي" جاذباً 34.8 مليون درهم، ثم "ديار" 34.6 مليون درهم.