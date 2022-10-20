«غرفة دبي» تكرم أعضاءها المتميزين في الأداء التصديري

دبي (الاتحاد) ضمن مبادرتها "أفضل شركة صغيرة ومتوسطة في أداء الصادرات الشهرية"، كرّمت غرفة تجارة دبي في حفل نظمته مؤخراً الشركات الفائزة بالمبادرة والتي تفوقت بأدائها التصديري خلال الفترة (مايو- أغسطس 2022). وحصلت شركة «بوشرانا جلوبال ترايدنغ Bushrana Global Trading» على جائزة الشركة صاحبة أعلى قيمة في الصادرات لشهر مايو، وشركة «ماجان فود إندستريز Majan Food Industries» على جائزة الشركة المصدرة لأكبر عدد من الأسواق لشهر يونيو، وشركة «فود سبيشيليتيز ليمتد Food Specialities Limited» على جائزة الشركة الأكثر إصداراً لشهادات المنشأ لشهر يوليو، وشركة «كاربوكون دي إم سي سي Carbocon DMCC» على جائزة أعلى قيمة صادرات ضمن الشركات الناشئة لشهر أغسطس. وهنأ حسن الهاشمي، مدير عام غرف دبي بالإنابة الشركات الفائزة، مثنياً على جهود هذه الشركات في تعزيز عملياتها والارتقاء بنشاطاتها التجارية، ومعتبراً أن التقدير يحفز الشركات على التطوير والتنمية لضمان تنافسيتها وقدرتها على التوسع في تجارتها مع الأسواق الخارجية. ولفت الهاشمي إلى أن مبادرة «أفضل شركة صغيرة ومتوسطة في أداء الصادرات الشهرية» عززت من أهميتها كوسيلة مبتكرة لتعزيز وتحفيز الأداء التصديري التجاري للشركات، واعتماد وسائل وتقنيات مبتكرة لتوسيع تجارتها، مشدداً على اهتمام الغرفة الدائم بتوفير بيئة عمل محفزة لنمو الأعمال ونشاطاتها التجارية. وتم اختيار الشركات الفائزة في المبادرة بناءً على قاعدة بيانات شهادات المنشأ في غرفة تجارة دبي، حيث يكون الاختيار كل شهر مبنياً على معيارٍ مختلفٍ عن الآخر مثل عدد وجهات التصدير، أو أعلى قيمة صادرات للشهر، أو أعلى عدد شهادات منشأ تقدمت للحصول عليها. وأبدى مسؤولو ومديرو الشركات الفائزة سعادتهم بالتكريم والتقدير الذي نالوه من قبل الغرفة، معتبرين أن التكريم يشكل حافزاً لبذل المزيد من الجهود في مجال عملهم، وعاملاً مهماً في تعزيز تنافسية الأعمال بما يحقق الفائدة والسمعة العالية للشركات، ويساهم في دعم مسيرة نمو الاقتصاد في دبي. وكانت الغرفة قد أطلقت مبادرتها «أفضل شركة صغيرة ومتوسطة في أداء الصادرات الشهرية» في العام 2009 تحت مسمى «أفضل شركة صغيرة ومتوسطة في أداء الصادرات الفصلية» وقد تم إعادة تصميم المبادرة لتصبح شهرية بدلاً من فصلية بعد النجاح الذي حققته في تحفيز أعضاء غرفة تجارة دبي على تعزيز أدائهم التصديري.

