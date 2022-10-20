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الاقتصادي

36.3 مليون درهم صافي أرباح «ديار»

أحد مشروعات «ديار»
20 أكتوبر 2022 20:47

سجلت شركة ديار للتطوير «ديار» صافي أرباح خلال الربع الثالث من العام الجاري بنحو 36.3 مليون درهم مقارنة بـ8.1 مليون درهم للفترة نفسها من عام 2021. كما حققت الشركة إيرادات قدرت بـ207.7 مليون درهم خلال الأشهر الثلاثة الماضية مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي الذي سجلت فيه الشركة إيرادات وصلت إلى 120.7 مليون درهم.

ومن ناحية أخرى، بلغ إجمالي أرباح الشركة 103.2 مليون درهم لفترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 مسجلة ارتفاعاً مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغت آنذاك مبلغ 30.8 مليون درهم. في حين سجلت الشركة إيرادات خلال الأشهر التسعة الماضية بقيمة 577.2 مليون درهم مقارنة بـ418.2 مليون درهم في الفترة ذاتها من عام 2021.

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وقال سعيد القطامي، الرئيس التنفيذي لشركة ديار: «تواصل شركة 'ديار' تحقيق أداء مالي قوي من خلال عام 2022 الجاري، وذلك بفضل تقديم خدمات وحلول عقارية ذات قيمة إضافية لعملائنا عبر مختلف القطاعات، الأمر الذي تزامن مع التوجهات الإيجابية التي يسجلها قطاع العقارات في الدولة».

وأضاف القطامي: «مع اقتراب تسليم مرحلتي 'مسك' و'نور' في مشروع ميدتاون، والنجاحات التي حققها مشروعا 'ريغاليا' و'تريا' في جذب المزيد من المستثمرين، حيث نجحت الشركة في تحقيق مبيعات بقيمة تزيد عن 1.5 مليار درهم، إلى جانب البدء بتنفيذ التسوية المالية المقترحة مع شركة 'ليمتلس'، فإننا نتطلع قدماً نحو تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية خلال الربع الرابع من عام 2022».

عقارات دبي
سعيد القطامي
شركة ديار للتطوير
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