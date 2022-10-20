مطار الشارقة يستقبل أولى رحلات «النيل للطيران»

رحب مطار الشارقة بالرحلة الافتتاحية لشركة «النيل للطيران» القادمة من مطار القاهرة الدولي، وهي أكبر شركة طيران خاص في مصر ومن المقرر أن تسيّر الناقلة رحلتين أسبوعياً بين مطاري الشارقة والقاهرة يومي الجمعة والأحد. وأقام مطار الشارقة حفل استقبال، بحضور عدد من مديري الإدارات في الهيئة وممثلي الشركاء الاستراتيجيين، وأحمد عرابي نائب الرئيس التجاري في شركة «النيل للطيران».

وقال علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي: «يسرّنا أن نرحب بشركة النيل للطيران واتخاذها من مطار الشارقة محطة جديدة لرحلاتها، والتي تسهم في زيادة الخيارات للمسافرين القادمين من جمهورية مصر العربية، ونحرص بشكل مستمر على توسيع شبكة الوجهات العالمية المتاحة للمسافرين واستقطاب ناقلات دولية جديدة إلى مطار الشارقة، بما ينسجم مع رؤية الهيئة وتطلّعاتها نحو تعزيز وزيادة الوجهات السياحية، وتلبية الطلب المتزايد على السفر من قبل المتعاملين، ويدعم استراتيجيتنا في ترسيخ مكانة مطار الشارقة كمركز دولي للطيران».

من جانبه، قال أحمد عرابي نائب الرئيس التجاري في شركة «النيل للطيران»: «نحن سعداء بإطلاق رحلاتنا الجوية بين مطاري الشارقة والقاهرة الدوليين، ولا سيما مع النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة التي تشهدها إمارة الشارقة، إضافةً إلى مكانتها الحضارية والتاريخية وتراثها الذي يجعلها وجهة سياحية فريدة». كما توجّه بالشكر إلى القائمين على هيئة مطار الشارقة الدولي والعاملين فيها على الدعم المتميز والتسهيلات التي قدموها لتحقيق هذا الإنجاز، والتي تتوافق مع أبرز معايير الدقة والجودة العالمية، وتعكس قيم الريادة والحوكمة للهيئة.