«جلوبال فاينانس»: «أبوظبي الإسلامي» أكثر المصارف الإسلامية أماناً

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، تكريمه بجائزة أكثر المؤسسات المالية الإسلامية أماناً لعام 2022 من مجلة «جلوبال فاينانس» ومقرها نيويورك، وهي المرة الأولى التي يحقق فيها المصرف هذا التكريم. وجاء هذا الإعلان في حفل توزيع الجوائز الذي أقيم مؤخرا بالتزامن مع الاجتماع السنوي لعام 2022 لصندوق النقد والبنك الدولي في العاصمة الأميركية واشنطن. وحصل المصرف على المرتبة الأولى لفئة «أكثر المصارف الإسلامية أماناً 2022 والمرتبة السادسة كأكثر المصارف أماناً في منطقة الشرق الأوسط. ويشير تكريم مصرف أبوظبي الإسلامي إلى مكانته المالية الراسخة، وإدارته الصارمة للمخاطر، وما لديه من أنظمة متطورة للأمن الإلكتروني، بالإضافة إلى تقديمه لخدمات ومنتجات مبتكرة وآمنة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لعملائه. حيث يعمل مصرف أبوظبي الإسلامي باستمرار على تقديم العديد من الميزات والخدمات المبتكرة التي تضمن تقديم تجارب مصرفية لعملائه تتسم بالأمان وسهولة الاستخدام. وقال ناصر عبدالله العوضي، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي:»فخورون بما حققناه وتكريم المصرف بهذه الجوائز الدولية المرموقة التي وضعتنا على قمة المصارف الإسلامية الأكثر أماناً. وهي الجائزة التي تعد في ذات الوقت شهادة على التزامنا بتوفير تجارب مصرفية آمنة وسهلة الاستخدام، تستفيد من الحلول الرائدة والمبتكرة في القطاع المالي، كما تعكس مرونة نموذج أعمالنا، المدعومة بقاعدة رأسمالية متينة، وما لدينا من زخم للأعمال وقدرتنا على دعم عملائنا على المدى الطويل".