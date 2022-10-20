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الاقتصادي

3 شركات إماراتية ناشئة تفوز في نهائيات كأس العالم لريادة الأعمال

خلال الإعلان عن الشركات الفائزة
20 أكتوبر 2022 16:20

دبي (الاتحاد) فازت ثلاث شركات ناشئة في دولة الإمارات العربية المتحدة بنهائيات كأس العالم لريادة الأعمال على مستوى الدولة، والتي نظّمتها شركة «Startupscale360 FZCO» بالشراكة مع حاضنة الأعمال in5، المنصّة الرائدة التابعة لمجموعة تيكوم والهادفة إلى تمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة في مجالات التكنولوجيا والتصميم والإعلام. وقد فاز في هذه النهائيات «Tripp»، التطبيق المخصّص لأفراد المجتمع والذي يتيح لهم التخطيط لرحلاتهم والحصول على مجموعة متنوّعة من المزايا، و«AHAD»، وهي شركة ناشئة في مجال الأمن السيبراني والتحوّل الرقمي وخدمات وحلول إدارة المخاطر، وشركة «ديزرت كونترول»، وهي شركة ناشئة ضمن حاضنة الأعمال in5 ومتخصصة في مجال التكنولوجيا الزراعية الذكية التي تراعي البيئة. وفازت هذه الشركات الثلاث عن فئات «ابتكار الفكرة» و«مرحلة التأسيس المبكرة» و«مرحلة النمو»، وذلك من بين 183 شركة مشاركة في كأس العالم لريادة الأعمال. وتعاونت حاضنة الأعمال in5، التي قدّمت لغاية اليوم الدعم والمشورة لأكثر من 500 شركة ناشئة في مجالات التكنولوجيا والإعلام والتصميم، مع شركة «Startupscale360FZCO» في إطار كأس العالم لريادة الأعمال، وذلك بهدف تعزيز بيئة ريادة الأعمال وإتاحة فرص الاستثمار في دولة الإمارات. وبصفتها من بين الشركات المرشحّة لنهائيات كأس العالم لريادة الأعمال، سوف تتنافس «Tripp» و«AHAD» و«ديزرت كونترول» للفوز بمجموعة من الجوائز النقدية بقيمة إجمالية تبلغ مليون دولار. وسوف تحصل أفضل مئة شركة عالمية مشاركة في هذه المنافسة على خدمات عينية تُقدّر بقيمة 100 ألف دولار، فضلاً عن الدعم من شركات تزويد الخدمات مثل «أمازون ويب سيرفيسز» و«Freshworks» و«أوراكل» و«Hubspot» و«Stripe» و«Segment». وبالإضافة إلى ذلك، سوف تحصل الشركات المتأهلة للتصفيات النهائية العالمية تلقائياً على دعوة للمشاركة في نادي الشركات الناشئة التابع للشبكة العالمية لريادة الأعمال، وهو عبارة عن مجموعة حصرية من مؤسسي الشركات الموهوبين من مختلف أنحاء العالم. ومن المقرّر أن تتنافس هذه الشركات مع بعضها البعض في الرياض، المملكة العربية السعودية في مارس 2023. وفي إطار نهائيات كأس العالم لريادة الأعمال على مستوى دولة الإمارات، رحّب سعيد النوفلي، مدير العمليات في حاضنة الأعمال in5، بالمشاركين المتميّزين وأكدّ على دور الحاضنة في توفير بيئة أعمال متكاملة ومرنة لرواد الأعمال والشركات الناشئة. وألقى أيضاً سعادة الدكتور أمان بوري، القنصل العام للهند في دبي والإمارات الشمالية، كلمة ملهمة حول دور روّاد الأعمال في دفع عجلة الاقتصاد وإيجاد فرص عمل جديدة على المستوى الوطني.

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