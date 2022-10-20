«سوق السفر العربي 2023» يطلق جائزة أفضل جناح مستدام

دبي (الاتحاد) أعلن معرض سوق السفر العربي، والذي سيقام في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة الممتدة من 1 إلى 4 مايو 2023، عن إضافة فئة جديدة عن الاستدامة ولأول مرة في تاريخه للجوائز السنوية التي يتم فيها تكريم للشركات العارضة لعام 2023. تم اتخاذ القرار لتكريم الشركات العارضة، المشاركة في الحدث، والتي أخذت بعين الاعتبار التأثير الذي سيحدثه جناحها على البيئة والجهود التي بذلتها لتقليل أو تعويض بصمة الكربون الخاصة بها. وبهذه المناسبة قالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط: «نحن ندرك المقدار الهائل من الجهد والاستثمار المبذول في تصميم وبناء وتوظيف أجنحة العرض في معرض سوق السفر العربي. وأضافت: «إن برنامج الجوائز السنوية للشركات العارضة في المعرض لا يثمن الجهود المبذولة من قبل الشركات والأجنحة المشاركة في الحدث فحسب، بل يشجع أيضاً على الأفكار المبتكرة والجديدة والإبداعية». وأردفت قائلة: «ستكون جائزة الاستدامة مفتوحة لجميع العارضين الذين يمكنهم ترشيح أنفسهم بعد قيامهم بتطبيق معايير معينة سيتم وضعها بوضوح في دليل عمليات سوق السفر العربي». ستشمل المعايير استخدام المواد القابلة للتحلل الحيوي والقابلة لإعادة الاستخدام والقابلة لإعادة التدوير لبناء وميزات الجناح، ومواد التسويق الرقمي والمواد البلاستيكية ذات الاستخدام الفردي المحدود وانبعاثات الشحن والخدمات اللوجستية المخفّضة وإدارة النفايات، بالإضافة إلى إعادة التدوير أو إعادة استخدام الجناح في أحداث متعددة، بالإضافة إلى مبادرات تعويض الكربون. سيتم الحكم على الجائزة قبل العرض من قبل فريق عمليات سوق السفر العربي، مع تقديم المشورة والدعم من قبل خبير الاستدامة المستقل، وسيتم الإعلان عن الفائز في الموقع جنباً إلى جنب مع الفائزين الآخرين في فئة الجوائز.