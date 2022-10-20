«الإمارات زوون» و«اتصالات من &e» توقعان مذكرة تفاهم

وقعت شركة الإمارات زوون مذكرة تفاهم مع «اتصالات من &e»، لتوفير مجموعة واسعة من الخدمات الرقمية التي ستخدم منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة. وبموجب الاتفاقية، تقدم «اتصالات من &e» مجموعة متنوعة من حلول الشركات الصغيرة والمتوسطة لعملاء «الإمارات زوون»، كما ستعمل «اتصالات من &e» على تطوير منصة لتمكين عملائها من الشركات الصغيرة والمتوسطة من استكشاف العروض الرقمية لمنصة أعمال ProZone Business Hub والتقدم بطلب للحصول عليها. وقال عصام محمود، نائب الرئيس الأول للشركات الصغيرة والمتوسطة في «اتصالات من &e»: «تركز الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة اليوم على تحقيق أهدافها التجارية على المدى الطويل بأقل قدر من المشكلات على صعيد العمليات. من خلال منصة مركز الأعمال المتكامل»Hello Business Hub«الخاصة بنا، نلتزم بإنشاء وتقديم حلول مبتكرة سيستفيد منها العملاء أثناء تقدمهم في رحلات التحول الرقمي الخاصة بهم ومن خلال شراكتنا مع الإمارات زوون لتمثيل الشركات، سنكون قادرين على تزويد العملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة بعروض رقمية متقدمة من شأنها زيادة إنتاجيتهم التشغيلية وهامش أرباحهم، وبالتالي تعزيز القيمة المضافة لرواد الأعمال». وقال سند المقبالي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات زوون: تقدم شركة الإمارات زوون حزمة متنوعة وشاملة من الحلول والتسهيلات اللازمة لتمكين المستثمرين الأجانب والشركات الصغيرة والمتوسطة وإتاحة الفرصة لانطلاق تلك المشاريع بثقة وسهولة ويسر وتقليل الوقت والتكلفة. وأوضح أن منصة الأعمال (ProZone Business Hub) هي منصة حلول متكاملة توفر للمستثمرين والشركات بجميع أنواع الخدمات الحكومية والمؤسسية في جميع أنحاء دولة الإمارات مثل تأسيس الشركات، وترخيص الأعمال، وخدمات المعاملات الحكومية، والخدمات المصرفية، والاتصالات، والتأمين، وغيرها. وأضاف المقبالي: لدينا منصة متطورة وشاملة توفر كل احتياجات رواد الأعمال لتأسيس شركاتهم، سواء من حيث إنهاء إجراءات التأسيس مرورا بالوصول إلى إصدار الترخيص وإنهاء كافة المعاملات الحكومية المتعلقة بها، كما توفر معلومات في متناول الجميع وإشعارات البريد الإلكتروني واستطلاعات تقييم الخدمة التي تهدف إلى تقليل التكلفة والوقت والجهد للعميل.