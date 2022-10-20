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الاقتصادي

الدولار يصل إلى 150 يناً يابانياً للمرة الأولى منذ 32 عاماً

مصور يلتقط صورة لشاشة تظهر سعر صرف الين الياباني مقابل الدولار الأميركي في طوكيو
20 أكتوبر 2022 12:01

واصلت العملة اليابانية هبوطها أمام الدولار ووصلت إلى 150 ينا أمام العملة الأميركية للمرة الأولى منذ العام 1990، ما أثار تكهنات حول تدخل جديد محتمل من اليابان لدعم الين.

وقرابة الساعة 07,40 بتوقيت جرينيتش، كان الدولار يساوي 149,92 ين بعد تخطيه لفترة وجيزة عتبة 150 ينا وهو أدنى مستوى منذ أغسطس 1990.

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المصدر: وكالات
الدولار
العملة الأميركية
الين الياباني
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