النفط ينتعش وسط أنباء عن تخفيف تدابير الحجر الصحي بالصين
أرشيفية
20 أكتوبر 2022 11:45
ارتفعت أسعار النفط نحو دولار واحد اليوم الخميس، مع ارتفاع معنويات المستثمرين على خلفية الأخبار التي تفيد بأن الصين تفكر في خفض مدة الحجر الصحي للوافدين.
وبحلول الساعة 0610 بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسوية ديسمبر 80 سنتا أو 0.9 بالمئة إلى 92.21 دولار للبرميل.
وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم نوفمبر، التي ينقضي أجلها اليوم الخميس 1.29 دولار أو 1.5 بالمئة إلى 86.84 دولار للبرميل. وارتفع عقد خام غرب تكساس تسليم ديسمبر 1.4 بالمئة أو 1.16 دولار إلى 85.68 دولار للبرميل.
وذكرت وكالة بلومبرج اليوم الخميس نقلا عن مصادر مطلعة أن الصين تدرس خفض فترة الحجر الصحي للزوار القادمين إلى سبعة أيام من عشرة أيام.
وقال التقرير إن المسؤولين يستهدفون خفض فترة الحجر الصحي إلى يومين في فندق ثم خمسة أيام في المنزل، لكن لم يتضح بعد كيف ستطبق القيود الجديدة على الأجانب والزوار الآخرين الذين ليس لديهم إقامة في الصين.