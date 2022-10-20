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الذهب عند أدنى مستوى في 3 اسابيع

الذهب عند أدنى مستوى في 3 اسابيع
20 أكتوبر 2022 09:04

حومت أسعار الذهب عند أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع اليوم الخميس بفعل ضغوط صعود الدولار والعائد على سندات الخزانة، في ظل مخاوف من مواصلة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) رفع أسعار الفائدة بمقدار كبير.
وبحلول الساعة 0049 بتوقيت جرينتش انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1627.04 دولار للأوقية (الأونصة).

وبلغت الأسعار أدنى مستوياتها منذ 28 سبتمبر في وقت سابق من الجلسة عند 1624.98 دولار للأوقية.
وتراجعت العقود الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1632.60 دولار للأوقية.
واستقر مؤشر الدولار بعد صعوده 0.8 بالمئة أمس الأربعاء، في حين بلغ العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عشرة أعوام أعلى مستوى منذ منتصف 2008.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 18.36 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 0.6 بالمئة إلى 878.52 دولار للاوقية. ونزل البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1988.78 دولار للأوقية. 

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المصدر: وكالات
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