%25 نمو مبيعات وحدات الكمبيوتر في الإمارات

يوسف العربي (أبوظبي)

شهدت مبيعات الكمبيوتر المحمول في الإمارات نمواً ملحوظاً في النصف الأول من العام الحالي بلغت نسبته 25% من حيث العدد، و22% من حيث القيمة، بحسب بيانات شركة GFK المتخصصة في بيانات السوق. وأشارت البيانات إلى أن المساهم الأكبر في هذا النمو هي فئة الحواسيب النحيفة الخفيفة وفئة حواسيب الألعاب.ووفق البيانات نفسها، نمت مبيعات وأعداد أجهزة الكمبيوتر المحمولة النحيفة في الإمارات لفئة المستهلكين بما نسبته 22% للنصف الأول من العام 2022، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأوضحت البيانات زيادة مبيعات أجهزة الكمبيوتر المحمولة المخصصة للألعاب خلال النصف الأول من العام الحالي بما يقارب 30% في العدد والقيمة خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة المقابلة من العام 2021.

نمو مستمر

من جانبها، قالت جومانا كرم، رئيس وحدة المنتجات والتسويق لشركة «آيسر» الشرق الأوسط لـ «الاتحاد»: إن سوق الكمبيوتر في الإمارات يشهد طلباً نشطاً ومستمراً خاصة في فئة أجهزة الكمبيوتر المحمولة النحيفة والحواسيب المخصصة للألعاب وأجهزة الكمبيوتر المخصصة للتعليم والشركات. وأرجعت النمو الكبير بسوق الكمبيوتر في الإمارات إلى أسباب عديدة منها زيادة وعي المقيمين في الإمارات بأهمية العمل باستخدام أحدث الأجهزة للحصول على أفضل تجربة من حيث السرعة والأداء والموثوقية وأمان المعلومات، ونمو قطاع الألعاب الإلكترونية واتساع انتشارها لدى شريحة واسعة من المجتمع. ولفتت إلى أن التطور التكنولوجي بوتيرته المتسارعة ومحاولة الجميع مواكبة هذا التطور من خلال طرح أجهزة جديدة مجهزة بأحدث ما توصل إليه المهندسون والخبراء في أسرع فترة زمنية ممكنة تعد ضمن العوامل التي ساهمت بدورها في نمو السوق.

تحديات عالمية

توقعت جومانا كرم، رئيس وحدة المنتجات والتسويق لشركة «آيسر» الشرق الأوسط، استمرار نمو سوق أجهزة الكمبيوتر في الإمارات في النصف الثاني من العام الحالي، لكن بوتيرة أبطأ من النصف الأول، نتيجة التحديات العالمية التي يأتي من ضمنها ارتفاع معدلات التضخم، واستمرار وأزمة روسيا وأوكرانيا، وتحديات سلاسل التوريد، ونقص بعض المكونات بعد إغلاق بعض المصانع لفترات متفاوتة.

وأوضحت، أن حصة «آيسر» في سوق أجهزة الكمبيوتر المحمولة المخصصة للألعاب في سوق الإمارات بلغت 17.8% في النصف الأول من 2022 حسب تقديرات GFK.