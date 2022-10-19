السبت 22 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

«أبوظبي للاستثمار» يعيّن باسكال بلانكيه رئيساً عالمياً للأبحاث

«أبوظبي للاستثمار» يعيّن باسكال بلانكيه رئيساً عالمياً للأبحاث
20 أكتوبر 2022 01:01

أبوظبي (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
«الريشة» تدشن «مهرجان الألعاب الشاطئية»
تعرف على طقس الإمارات المتوقع غداً

أعلن جهاز أبوظبي للاستثمار تعيين باسكال بلانكيه رئيساً عالمياً للأبحاث والتطوير الكمي في دائرة الاستراتيجية والتخطيط اعتباراً من مطلع نوفمبر المقبل. ويتولى فريق الأبحاث والتطوير الكمي مسؤولية تطبيق منهج علمي لتطوير وتنفيذ استراتيجيات الاستثمار، وذلك بالاعتماد على أحدث التطورات العلميّة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، وتعلّم الآلة، والبيانات الضخمة، والحوسبة فائقة الأداء. وينضم بلانكيه إلى مجموعة رفيعة المستوى ومتعددة الاختصاصات من رؤساء الأبحاث والتطوير الكمي بالجهاز، والذين يتولون مسؤولية الإشراف والمساهمة في أبحاث فريق العمل وتطوير استراتيجيات الاستثمار وتنفيذها. وشغل بلانكيه قبل التحاقه بالجهاز منصب رئيس الاستثمارات ونائب الرئيس التنفيذي في شركة أموندي لإدارة الأصول، بالإضافة إلى عضوية لجنتها التنفيذية منذ شهر فبراير 2005. 
كما تولى منصب الرئيس المؤسس لمعهد أموندي الذي يركز على الأبحاث متعددة التخصصات، واستراتيجيات السوق، واستشارات توزيع الأصول، بالإضافة إلى توليه منصب الرئيس العالمي لأعمال موزعي الأطراف الخارجية في شركة أموندي للفترة بين عامي 2010-2016، والرئيس العالمي لأعمالها المؤسسية حتى عام 2017. 
وشغل بلانكيه منصب رئيس الأبحاث الاقتصادية وكبير الاقتصاديين لدى بنك كريدي أجريكول بين عامي 2000-2005. وقبل انضمامه إلى بنك كريدي أجريكول، تقلّد بلانكيه العديد من المناصب العليا في مجال الأبحاث الاقتصادية واستراتيجيات الاستثمار لدى بنك باريبا، والذي استهل فيه مسيرته المهنية في عام 1991.

أبوظبي
الإمارات
جهاز أبوظبي للاستثمار
آخر الأخبار
شعار وزارة الخارجية والتعاون الدولي
الإمارات
الإمارات تدين استهداف الحوثيين ميناء الضبة النفطي في اليمن
اليوم 21:29
«الصناعة» تشارك في استقبال أول شحنة من الأمونيا في المانيا
الاقتصادي
«الصناعة» تشارك في استقبال أول شحنة من الأمونيا في المانيا
اليوم 21:14
طموح «الإمبراطور» يصطدم بـ«النمور»
الرياضي
طموح «الإمبراطور» يصطدم بـ«النمور»
اليوم 21:00
هالاند يُعيد السيتي إلى الانتصارات في «البريميرليج»
الرياضي
هالاند يُعيد السيتي إلى الانتصارات في «البريميرليج»
اليوم 20:44
الأرض تساند أصحابها في ثاني أيام «الجولة 7» لـ «دوري الأولى»
الرياضي
الأرض تساند أصحابها في ثاني أيام «الجولة 7» لـ «دوري الأولى»
اليوم 20:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©