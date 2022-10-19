«أبوظبي للاستثمار» يعيّن باسكال بلانكيه رئيساً عالمياً للأبحاث

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن جهاز أبوظبي للاستثمار تعيين باسكال بلانكيه رئيساً عالمياً للأبحاث والتطوير الكمي في دائرة الاستراتيجية والتخطيط اعتباراً من مطلع نوفمبر المقبل. ويتولى فريق الأبحاث والتطوير الكمي مسؤولية تطبيق منهج علمي لتطوير وتنفيذ استراتيجيات الاستثمار، وذلك بالاعتماد على أحدث التطورات العلميّة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، وتعلّم الآلة، والبيانات الضخمة، والحوسبة فائقة الأداء. وينضم بلانكيه إلى مجموعة رفيعة المستوى ومتعددة الاختصاصات من رؤساء الأبحاث والتطوير الكمي بالجهاز، والذين يتولون مسؤولية الإشراف والمساهمة في أبحاث فريق العمل وتطوير استراتيجيات الاستثمار وتنفيذها. وشغل بلانكيه قبل التحاقه بالجهاز منصب رئيس الاستثمارات ونائب الرئيس التنفيذي في شركة أموندي لإدارة الأصول، بالإضافة إلى عضوية لجنتها التنفيذية منذ شهر فبراير 2005.

كما تولى منصب الرئيس المؤسس لمعهد أموندي الذي يركز على الأبحاث متعددة التخصصات، واستراتيجيات السوق، واستشارات توزيع الأصول، بالإضافة إلى توليه منصب الرئيس العالمي لأعمال موزعي الأطراف الخارجية في شركة أموندي للفترة بين عامي 2010-2016، والرئيس العالمي لأعمالها المؤسسية حتى عام 2017.

وشغل بلانكيه منصب رئيس الأبحاث الاقتصادية وكبير الاقتصاديين لدى بنك كريدي أجريكول بين عامي 2000-2005. وقبل انضمامه إلى بنك كريدي أجريكول، تقلّد بلانكيه العديد من المناصب العليا في مجال الأبحاث الاقتصادية واستراتيجيات الاستثمار لدى بنك باريبا، والذي استهل فيه مسيرته المهنية في عام 1991.