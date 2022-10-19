«فلاي دبي» تضيف وجهة ثانية في قيرغيزستان

دبي (الاتحاد) أعلنت فلاي دبي عن بدء رحلاتها المنتظمة الى مدينة أوش في قيرغيزستان اعتباراً من 3 نوفمبر المقبل بواقع رحلتين أسبوعياً لتصبح بذلك أول شركة طيران وطنية تشغل رحلات مباشرة من دبي الى هذه المدينة و هي الوجهة الثانية للناقلة في قيرغيزستان بعد العاصمة بيشكيك.

مع إطلاق عملياتها إلى أوش وسعت فلاي دبي شبكتها في آسيا الوسطى إلى ثماني وجهات مما يوفر للمسافرين من دولة الإمارات المزيد من الخيارات للسفر إلى المنطقة بما في ذلك مدن ألماتي وأستانا في كازاخستان وبيشكيك وأوش في قيرغيزستان ودوشانبه في طاجيكستان إضافة إلى نامانجان وسمرقند وطشقند في أوزبكستان.

وقال غيث الغيث الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: لا تزال آسيا الوسطى سوقا سريعة النمو ونحن متحمسون لرؤية شبكتنا تنمو في قيرغيزستان مع بدء الرحلات إلى أوش وهي بوتقة ثقافية وواحدة من أقدم واهم مدن المنطقة تلتزم فلاي دبي بتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة ومع توفر تسع رحلات أسبوعية إلى السوق.

وأعرب عن ثقته بالخدمة الجديدة ستعمل على تعزيز العلاقات التجارية والسياحية بين الإمارات وقيرغيزستان .

وتعد أوش ثاني أكبر مدينة في قيرغيزستان بعد بيشكيك ولها تاريخ يمتد لأكثر من 3000 عام تقع المدينة في وادي فرغانة وهي منطقة زراعية مكتظة بالسكان تضم أكثر من 13 مليون شخص وتتشاركها مع الدول المجاورة بما في ذلك قيرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان.

وقال جيهون أفندي نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية والتجارة الإلكترونية في فلاي دبي ستكون رحلاتنا إلى أوش إضافة قيمة للمسافرين حيث توفر لهم خيارات مرنة للسفر إلى دبي من وجهة إضافية في قيرغيزستان والاستمتاع بخدماتنا على متن أسطولنا الحديث من طائرات بوينغ 737.

