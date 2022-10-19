الخميس 20 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

مليار درهم التصرفات العقارية في عجمان خلال سبتمبر

تنوع فرص الاستثمار العقاري في عجمان
19 أكتوبر 2022 19:36

كشف التقرير العقاري الشهري الصادر عن دائرة الأراضي والتنظيم العقاري بعجمان، أن السوق العقاري في الإمارة شهد خلال شهر سبتمبر الماضي 877 تصرفاً عقارياً بقيمة مليار درهم.
وشهدت «الصناعية 2» تسجيل أعلى قيمة مبايعة بـ 25 مليون درهم. وقال المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري: إن السوق العقاري سجل معدلات نمو إيجابية، وشهد تزايد حجم الاستثمارات بالنظر إلى تنوع فرص الاستثمار والتطور المستمر للبنية التحتية في الإمارة، بالإضافة إلى المزايا والتسهيلات الاستثنائية التي تقدمها عجمان للمستثمرين المحليين والدوليين.
ولفت إلى أن «القطاع الشرقي» كان أكثر القطاعات تداولاً متقدماً على القطاعين «الجنوبي» و«مصفوت». وأضاف المهيري أن الدائرة سجلت 129 عملية رهن بلغت قيمتها الإجمالية 379 مليون درهم، حيث تم تسجيل أعلى قيمة رهن بـ 60 مليون درهم في منطقة «الجرف الصناعية 1»، وجاء حي «الزاهية» على رأس قائمة الأحياء الأكثر تداولاً يليه كل من «الياسمين» و«الحليو 2».
كما تصدر مشروع «برج اللافندر» قائمة المشاريع الأكثر تداولاً متقدماً على كل من مشروعي «بردايس ليك تاور بي 6» و«جولد كرست دريم أي».

المصدر: وام
دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان
آخر الأخبار
«التحكيم الرياضي» بأبوظبي ينفذ برنامج تأهيل المحامين
الرياضي
«التحكيم الرياضي» بأبوظبي ينفذ برنامج تأهيل المحامين
اليوم 21:30
شعار معرض الشارقة الدولي للكتاب
ثقافة
الفائزون بالبوكر في «الشارقة للكتاب 2022»
اليوم 21:27
10 داونينغ ستريت مقر رئاسة وزراء بريطانيا في العاصمة لندن
عربي ودولي
رؤساء وزراء بريطانيا الأقصر مدة في المنصب
اليوم 21:17
جناح «بروج» في المعرض
الاقتصادي
«بروج» تطرح حلولاً من البولي أوليفينات خلال معرض بألمانيا
اليوم 21:04
مشاركون في الفعالية
الاقتصادي
السعودية تروج لمقوماتها السياحية خلال فعالية في مصر
اليوم 21:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©