مليار درهم التصرفات العقارية في عجمان خلال سبتمبر

كشف التقرير العقاري الشهري الصادر عن دائرة الأراضي والتنظيم العقاري بعجمان، أن السوق العقاري في الإمارة شهد خلال شهر سبتمبر الماضي 877 تصرفاً عقارياً بقيمة مليار درهم.

وشهدت «الصناعية 2» تسجيل أعلى قيمة مبايعة بـ 25 مليون درهم. وقال المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري: إن السوق العقاري سجل معدلات نمو إيجابية، وشهد تزايد حجم الاستثمارات بالنظر إلى تنوع فرص الاستثمار والتطور المستمر للبنية التحتية في الإمارة، بالإضافة إلى المزايا والتسهيلات الاستثنائية التي تقدمها عجمان للمستثمرين المحليين والدوليين.

ولفت إلى أن «القطاع الشرقي» كان أكثر القطاعات تداولاً متقدماً على القطاعين «الجنوبي» و«مصفوت». وأضاف المهيري أن الدائرة سجلت 129 عملية رهن بلغت قيمتها الإجمالية 379 مليون درهم، حيث تم تسجيل أعلى قيمة رهن بـ 60 مليون درهم في منطقة «الجرف الصناعية 1»، وجاء حي «الزاهية» على رأس قائمة الأحياء الأكثر تداولاً يليه كل من «الياسمين» و«الحليو 2».

كما تصدر مشروع «برج اللافندر» قائمة المشاريع الأكثر تداولاً متقدماً على كل من مشروعي «بردايس ليك تاور بي 6» و«جولد كرست دريم أي».