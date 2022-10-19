اتفاقية توريد أعلاف بين «الظاهرة» و«أراسكو» السعودية

أعلنت كل من شركة الظاهرة القابضة إحدى أبرز الشركات الإماراتية العاملة في المجال الزراعي وشركة أراسكو وهي أكبر منتج للأعلاف الحيوانية في السعودية عن إبرام عقد توريد أعلاف حيوانية لكمية إجمالية تصل إلى 180 ألف طن من أعلاف وافي يتم توريدها من خلال شركة الظاهرة للسوق الإماراتي.

يأتي هذا العقد ضمن الشراكة الاستراتيجية بين الشركتين والقائمة منذ سنوات، حيث تقوم الشركتين بالتوريد التبادلي بينهم لكميات تصل إلى 500 ألف طن سنوياً من الخامات العلفية والأعلاف المركبة، حيث تعد الظاهرة من أكبر الموردين للمواد الأوليةً لاراسكو.

وقع عقد التوريد جانلوكا فابري الرئيس التنفيذي لشركة الظاهرة بالإنابة وناصر بن عبد العزيز أبانمي الرئيس التنفيذي لشركة اراسكو على هامش فعاليات المعرض السعودي الزراعي المقام حاليا في الرياض.

وتعمل الشركتان على تعزيز التكامل القائم بينهما والعمل الدائم على طرح المزيد من المنتجات والأعلاف، وتأمين ودعم استقرار التوريد في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وقال خديم عبدالله الدرعي الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة الظاهرة: يشكل عقد التوريد ارتكازاً مهماً لتعزيز العمل المشترك بين الشركتين لتقديم أفضل المنتجات لزبائن الشركة في كلا الدولتين، حيث تعمل الظاهرة على تزويد اراسكو بالخامات العلفية من مشاريعها الزراعية حول العالم وتعمل اراسكو على تزويد الظاهرة باحتياجاتها من الأعلاف المركبة وأعلاف الدواجن وغيرها من الأعلاف المصنعة للسوق الإماراتي.

وأضاف: تعمل الشركتان على مضاعفة الكميات خلال السنوات القادمة، حيث تقوم «الظاهرة» سنويا ببيع لأراسكو 500 ألف طن من الأعلاف وتشتري 180 ألف علف مركز..مؤكداً أن تلك الجهود تأتي لتلبي احتياجات المستهلكين وتطلعاتهم في الوقت ذاته للحصول على أفضل المنتجات وستكون بمثابة الهدف الأساسي من وراء هذه الاتفاقية الاستراتيجية الموقعة بين اثنتين من المؤسسات الرائدة.

من جانبه، قال محمد بن عبدالله الخريف رئيس مجلس أدارة شركة أراسكو: سعداء لارتباطنا بهذه الشراكة الاستراتيجية مع شركة الظاهرة باعتبار أننا أكبر منتج للأعلاف المركبة في السعودية، ونحن ندرك أهمية توفير المواد الأولية والخامات العلفية من مشاريع الظاهرة الزراعية حول العالم.

وأضاف: يأتي تعاوننا مع أحد الرواد البارزين في هذا المجال مثل «الظاهرة» ليساعدنا على الوفاء بالتزامنا بتقديم أفضل المنتجات، وسنستمر قدماً بتوريد المزيد من أعلاف وافي لشركة الظاهرة خلال الأعوام القادمة.

يذكر أن شركة «الظاهرة»، التي تتخذ من إمارة أبوظبي مقراً لها تتخصص بزراعة وإنتاج وبيع الأعلاف والمحاصيل الزراعية وإدارة سلسلة الإمداد بكافة مراحلها. وتتواجد «الظاهرة» في أكثر من 20 دولة وتلبي منتجاتها احتياجات أكثر من 45 سوقاً حول العالم، كما يعمل بالشركة خمسة آلاف موظف.