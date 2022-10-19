8.1 تريليون درهم تحويلات عبر بنوك الإمارات خلال 8 أشهر

ارتفعت قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي بالدولة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية/UAEFTS/ لأكثر من 8.1 تريليون درهم خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

وأظهرت إحصائيات العمليات المصرفية، الصادرة عن المصرف المركزي اليوم، أن قيمة التحويلات المنفذة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 30.5% خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة بتحويلات بلغت قيمتها نحو 6.2 تريليون درهم منفذة خلال الثمانية أشهر الأولى من العام 2021.

وبحسب الإحصائيات، توزعت التحويلات المنفذة خلال السبعة أشهر الأولى من 2022، بواقع 4.946 تريليون درهم تحويلات بين البنوك و3.161 تريليون درهم تحويلات بين عملاء البنوك. واستحوذ شهر يونيو على النصيب الأكبر من إجمالي التحويلات المنفذة خلال الثمانية أشهر الأولي بواقع 1.162 تريليون درهم، ثم شهر مارس بواقع 1.154 تريليون درهم، فيما وصلت تحويلات أغسطس إلى 1.06 تريليون درهم ويوليو إلى 1.033 تريليون درهم، و1.082 تريليون درهم في أبريل و884.5 مليار درهم في مايو، و861.8 مليار درهم في فبراير و864.7 مليار درهم في يناير 2022.

في سياق آخر، أوضحت إحصاءات المصرف المركزي أن قيمة مقاصة الشيكات المتداولة باستخدام صورها بلغت 807.8 مليار درهم خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري، بارتفاع بنسبة 13.1% مقارنة بنحو 714.17 مليار درهم خلال الثمانية أشهر الأولى من 2021. وزاد عدد الشيكات التي تمت تسويتها عبر نظام مقاصة الشيكات خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 2.5% ليصل إلى 14.42 مليون شيك، مقارنة بنحو 14.07 مليون شيك في الثمانية أشهر الأولى من 2021.

وحاز شهر يونيو على النصيب الأكبر من قيمة مقاصة الشيكات المتداولة في الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي بواقع 116.6 مليار، ثم مارس بواقع 108.03 مليار درهم، ونحو 103.6 مليار درهم في أغسطس و97.04 مليار درهم في يوليو، و92.02 مليار درهم في يناير، و90.69 مليار درهم في فبراير، و98.79 مليار درهم في أبريل و100.96 مليار درهم في مايو الماضي.

من جانب آخر، أظهرت الإحصائيات أن قيمة الإيداعات النقدية في المصرف المركزي خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري وصلت إلى 134.43 مليار درهم، وتضمنت 134.42 مليار درهم إيداعات بالعملات الورقية و10.16 مليون درهم بالعملات المعدنية.

بينما وصلت قيمة السحوبات النقدية من المصرف المركزي لنحو 135.8 مليار درهم خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري، وشملت 135.8 مليار درهم سحوبات بالعملات الورقية و33.7 مليون درهم بالعملات المعدنية.