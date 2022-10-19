منح 5 شركات ناشئة تراخيص مجانية في مدينة مصدر

أعلن صندوق محمد بن راشد للابتكار، ومدينة مصدر، عن منح خمس شركات من أعضاء «برنامج مسرع الابتكار» التابع للصندوق تراخيص تجارية مجانية للعمل في المنطقة الحرة لمدينة مصدر.

وتم اختيار الشركات وفقاً لمدى التزامها بمعايير الاستدامة، حيث ستنضم كل من «بيوسولفيت»، و«وهج سولار»، و«أليسكا لايف»، و«إيكو لو»، و«ديسولنيتر» إلى المجموعة الواسعة من الشركات والأعمال التي تحتضنها مدينة مصدر والتي تركز بشكل أساسي على مفهوم ومعايير الاستدامة، بهدف تطوير حلول جديدة ومبتكرة في عدد من القطاعات الرئيسية المتعلقة بقضايا المناخ مثل تخزين الطاقة، والتكنولوجيا الزراعية، والتكنولوجيا الصحية، والتنقل، والطاقة النظيفة، والذكاء الاصطناعي، والمياه، والفضاء.

وقالت وزارة المالية في بيان: «نحن على ثقة من أن هذه الشراكة مع مدينة مصدر تسهم في إلقاء المزيد من الضوء على المكانة التي يتمتع بها صندوق محمد بن راشد للابتكار كمبادرة رائدة مدعومة من الحكومة تعمل على توفير منصة هامة لدعم الشركات القائمة على الابتكار، وتمكينها من النمو، بهدف إحداث أثر اقتصادي واجتماعي إيجابي ومستدام على الصعيد المحلي والدولي».

ويهدف «برنامج مسرع الابتكار» التابع لصندوق محمد بن راشد للابتكار إلى دعم المبتكرين من أصحاب المشاريع الذين يمتلكون إمكانيات واعدة وقادرة على المساهمة في مسيرة التنمية الاقتصادية وصياغة مستقبل دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال التركيز على عدد من القطاعات الحيوية كالتكنولوجيا والتعليم والصحة والمياه والطاقة النظيفة والنقل والفضاء. ويقدم البرنامج لأعضائه من الشركات العديد من الخدمات العالمية المستوى وفرص التدريب والإشراف، بما يمكنها من دفع عجلة النمو وتعزيز إمكانياتها لتوفير قيمة إضافية ومواصلة توسيع أعمالها.

من جهته، قال أحمد باقحوم، المدير التنفيذي لمدينة مصدر: «تقديم الدعم الفعال لمثل هذه الشركات سيعزز من استعدادات الدولة لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28 في العام 2023، ويسهم في الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050».

وكان كل من مدينة مصدر وصندوق محمد بن راشد للابتكار وقعا مذكرة تفاهم على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2022 بهدف دعم قطاع الابتكار وريادة الأعمال والإسهام في تعزيز التنمية الاقتصادية على الصعيدين المحلي والدولي.

وتحتضن مدينة مصدر أكثر من 1000 شركة تضم مجموعة واسعة ومتنوعة من المؤسسات.