«دي بي ورلد» تستضيف فعالية جسر التجارة الهندي - الإماراتي

دبي (الاتحاد) استضافت «دي بي ورلد» مؤخراً فعالية «الجسر الهندي الإماراتي، دبي - بوابة الهند إلى العالم»، بالشراكة مع اتحاد الصناعات الهندية، وحضور عدد من قيادات التجارة والأعمال بمدينة مومباي في الهند، لتسليط الضوء على دور ميناء جبل علي والمنطقة الحرة في تعزيز التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات والهند، ولتسهم في تحقيق أهداف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تم توقيعها بين البلدين. وتمتد العلاقات التجارية الإماراتية الهندية إلى عقود طويلة، وازدادت متانتها مع توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند في فبراير 2022. وتتضمن هذه الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ رسمياً في مايو الماضي، إلغاء الرسوم الجمركية على أكثر من 10000 منتج وخدمة على مدى السنوات العشر القادمة، ما سيكون له أثر هائل على التجارة بين البلدين بشكل خاص ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام. وشهدت معدلات التجارة المتبادلة بين الهند والإمارات نمواً متزايداً، على الرغم من التحديات الكبرى التي يمر بها الاقتصاد العالمي والتقلّبات الجيوسياسية في العالم، وتساهم «دي بي ورلد» في هذا الإنجاز بشكل رئيس كممكن لوجيستي، فوفقاً لوزارة التجارة والصناعة الهندية، تشير التقارير إلى زيادة كبيرة في حجم التجارة غير النفطية بين الهند ودولة الإمارات بنسبة 14% خلال الفترة من يوليو إلى أغسطس 2022، وذلك بعد مرور أشهر قليلة فقط على دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ. وتدعم «دي بي ورلد» أيضاً مبادرة «صُنع في الهند»، وبرامج «الحوافز المرتبطة بالإنتاج» لتعزيز التصنيع المحلي والاستثمارات والصادرات الهندية، عبر مركزها التجاري واللوجستي في جبل علي بإمارة دبي، الذي يوفر حلولاً لوجستية وتجارية لا تضاهى لفتح المجال لوصول الصادرات الهندية بشكل كبير إلى أسواق جديدة. وأسهمت دبي عام 2021 في حوالي 86% (38.4 مليار دولار) من إجمالي التجارة غير النفطية بين الإمارات والهند التي بلغت قيمتها 44.8 مليار دولار. وتعتبر الشركات الهندية في المنطقة الحرة لجبل علي ثاني أكبر الشركاء من حيث حجم التجارة التي تقارب 4.4 مليون طن متري، والرابعة من حيث القيمة التجارية بنحو 6.5 مليار دولار في عام 2021.