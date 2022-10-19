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الاقتصادي

التضخم في بريطانيا يرتفع مجدداً لأعلى مستوى خلال 40 عاماً

متسوقة في أحد مراكز التسوق ببريطانيا
19 أكتوبر 2022 14:18

 دفعت أكبر قفزة في أسعار الغذاء في بريطانيا منذ عام 1980 التضخم مجددا لما يفوق العشرة بالمئة الشهر الماضي ليماثل مستوى هو الأعلى في 40 عاما وصل إليه في يوليو، بما يشكل ضربة جديدة للأسر التي تكافح للتأقلم مع أزمة تكلفة المعيشة في البلاد. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني إن مؤشر أسعار المستهلكين زاد 10.1 بالمئة على أساس سنوي في سبتمبر. وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قراءة تبلغ عشرة بالمئة بعد ارتفاع بلغ 9.9 بالمئة في أغسطس. وتراجع الجنيه الإسترليني لما دون 1.13 دولار بعد تلك البيانات وهبط في أحدث تداولات 0.2 بالمئة. وشكلت أسعار الغذاء والمشروبات غير الكحولية أكبر محفز لارتفاع التضخم في سبتمبر إذ زادت بنسبة 14.5 بالمئة، وهي أكبر قفزة منذ أبريل 1980.

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المصدر: رويترز
التضخم في بريطانيا
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