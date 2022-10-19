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الاقتصادي

«أرامكس» تستحوذ على شركة تجارة إلكترونية بقيمة 265 مليون دولار

مستودع تابع لـ «أرامكس»
19 أكتوبر 2022 13:38

دبي (الاتحاد) أعلنت أرامكس، المدرجة في سوق دبي المالي، حصولها على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية ذات الصلة، واستكمالها لصفقة الاستحواذ على شركة "أكسس يو إس إيه شيبينغ إل إل سي" وهي منصة تقنية عالمية متخصصة في تمكين التجارة الإلكترونية عبر الحدود، بقيمة إجمالية بلغت حوالي 265 مليون دولار تسدد نقداً بالكامل، في صفقة استحواذ تعد الأكبر من نوعها تنفذها أرامكس منذ تأسيسها.ونتيجة لهذا الاستحواذ، ستُدمج منصة "ماي يو إس" بشكل كامل في أعمال أرامكس لتشكل وحدة أعمال ضمن قطاع خدمات التوصيل السريع في الشركة. وستحتفظ المنصة بعلامتها التجارية وتشكل مكمّلاً طبيعياً لخدمة شوب آند شيب، وهي منصة أرامكس التي توفر للمشتركين فيها حلولاً مبتكرة لمعاملات التجارة الإلكترونية والتوصيل إلى الوجهة النهائية.

ومن شأن الصفقة الجديدة أن تدعم أعمال خدمات التوصيل السريع عبر الحدود في شركة أرامكس من خلال زيادة عدد الشحنات وتنمية وتنويع قاعدة العملاء وتوسيع نطاق تغطية خدمات الشركة عبر إضافة وجهات شحن وتوصيل جديدة .. كما يتوقع أن تحقق الصفقة قيمة تراكمية فورية لشركة أرامكس من خلال مساهمتها في نمو الإيرادات وتعزيز الربحية وتوليد التدفقات النقدية بوتيرة قوية. وتعد "ماي يو إس"، التي تتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية مقراً لها، منصة رائدة قائمة على التكنولوجيا ومتخصصة في تمكين التجارة الإلكترونية عبر الحدود من خلال توفير حلول ذات تكلفة معقولة لتوصيل الطرود.

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وقال عثمان الجده، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكس: يعزز هذا الاستكمال الناجح لأكبر عملية استحواذ استراتيجية في تاريخ أرامكس منذ التأسيس من مكانة الشركة كلاعب رئيسي ومنافس قوي في قطاع التجارة الإلكترونية عبر الحدود، فأعمال وحلول منصة "ماي يو إس" الرائدة تمثل مكملاً طبيعياً لأعمالنا، وبالتالي ستعود هذه الصفقة بمكاسب إيجابية فورية وبعيدة المدى على جميع أصحاب المصلحة المعنيين بالشركة، وسيلحظ مساهمونا التأثير الفوري لهذه الصفقة على الأداء المالي، إلى جانب القيمة الإضافية التي سنحققها على المدى البعيد من خلال المكاسب الناتجة عن تكامل العمليات التشغيلية والتكاليف.

التجارة الإلكترونية
أرامكس
سوق دبي المالي
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