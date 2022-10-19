أنطونوالدو نيفيس رئيساً تنفيذياً لمجموعة الاتحاد للطيران

أعلنت «القابضة» (ADQ)، ومجلس إدارة مجموعة الاتحاد للطيران عن تعيين أنطونوالدو نيفيس رئيساً تنفيذياً للمجموعة خلفاً للرئيس التنفيذي السابق توني دوغلاس، الذي قرر أن يتوجه لفرصة جديدة، وخلال الفترة الانتقالية سيعمل توني دوغلاس مستشاراً لمجلس إدارة شركة (ADQ) للطيران والخدمات الجوية، وبذلك يسهم في دعم طموحات أبوظبي في هذا القطاع.

شغل أنطونوالدو نيفيس قبل انضمامه لمجموعة الاتحاد للطيران منصب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة، للخطوط الجوية الوطنية البرتغالية، حيث قاد بنجاح عملية تحول جدري في الشركة، ما عزز من قيمتها وارتقى في خدمة عملائها، فضلاً عن زيادة عدد الركاب، مما ساهم بشكل كبير في تطوير السياحة في البرتغال.

كما تولى نيفيس منصب الرئيس التنفيذي في شركة أزول أيرلانز البرازيلية، حيث قادها بنجاح للاكتتاب العام وإدراج أسهمها في بورصة نيويورك، قبل ذلك عمل أنطونوالدو كشريك في شركة ماكينزي، حيث أعد خطة ناجحة طويلة الأجل لتطوير قطاع الطيران في البرازيل.

وقال معالي محمد علي الشرفاء الحمادي رئيس مجلس إدارة مجموعة الاتحاد للطيران: «قاد السيد دوغلاس مجموعة الاتحاد للطيران خلال سنواتها الأكثر تحدياً، ونود أن نشكره على جهوده المميزة التي بذلها خلال توليه منصب الرئيس التنفيذي لطيران الاتحاد قبل نحو خمس سنوات، حيث استطاع أن يقود الشركة بكفاءة عالية في ظل ظروف صعبة عصفت بقطاع الطيران في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، محققاً العديد من الإنجازات من أبرزها تحول المجموعة إلى الربحية وتعزيز استدامة مواردها المالية، كما نشكره على مساهمته في تعزيز مكانة أبوظبي كمركز رائد في قطاع الطيران».

وأضاف: «إننا على ثقة من أن الرئيس التنفيذي الجديد أنطونوالدو نيفيس، سيمضي في تنفيذ المرحلة المقبلة من سعينا نحو تحقيق النمو المستدام، مؤكداً أن الاتحاد ستواصل دعم اقتصاد أبوظبي باعتبارها الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتقديم خدمات ذات مستويات عالمية».

إلى ذلك، قال أنطونوالدو نيفيس الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران:«أنا فخور جداً بتولي منصب الرئيس التنفيذي لشركة تعد واحدة من أكثر شركات الطيران المرموقة عالمياً، مؤكداً أنه سيعمل مع فريق الإدارة وكافة العاملين على المحافظة على المكتسبات والإنجازات السابقة والسعي لتحقيق المزيد من الأهداف والتطلعات لمواصلة رحلة النمو».