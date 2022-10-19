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6 برامج للارتقاء بتجربة ضيوف «الاتحاد للطيران»

6 برامج للارتقاء بتجربة ضيوف «الاتحاد للطيران»
19 أكتوبر 2022 13:07

رشا طبيلة (أبوظبي)
كشف تركي الحمادي، رئيس قسم المنتج وخدمات الضيافة في الاتحاد للطيران، عن إطلق الناقلة أكثر من 6 برامج للارتقاء بتجربة ضيوفها العام الجاري، والتي تضم تحت مظلتها المئات من المنتجات والخدمات الجديدة.
وأشار الحمادي، في تصريحات صحفية، أمس، بمناسبة إطلاق شراكة جديدة للمنتجات الفاخرة مع أرماني/كاسا، إلى أن الاتحاد للطيران تهدف خلال العام 2022 إلى الاستثمار في اثراء تجارب الضيوف، حيث بدأت العام بإطلاق تجارب جديدة للعائلات والأطفال بالتعاون مع «وارنر براذرز أبوظبي»، بعدها خلال شهر مايو الماضي تم إطلاق منتجات خاصة للدرجة السياحية.
وأضاف «أطلقنا أمس منتجات جديدة بالتعاون مع أرماني/كاسا والتي نقدم من خلالها تجربة راقية وكاملة لدرجة الأعمال من خلال أطقم ضيافة وراحة صمممت خصيصاً للاتحاد للطيران، حيث استغرق تطويرها نحو العامين لتقدم مستوى جديداً من الراحة لضيوف الاتحاد للطيران».
وحول خطط الناقلة للفترة المقبلة، قال الحمادي «إنه سيتم إطلاق منتجات خاصة بمناسبة انطلاق «سباق الفورمولا 1»، فيما سيتم إطلاق منتجات وخدمات جديدة خاصة باحتفالات اليوم الوطني لدولة الإمارات من خلال تعريف الضيوف بالأصالة والإرث والضيافة الإماراتية، حيث إن رسالتنا من أبوظبي للعالم، فضلاً عن إطلاق منتجات جديدة خاصة بالعام الجديد».
وأكد الحمادي أن الهدف من إطلاق المنتجات والخدمات الجديدة هي الارتقاء بتجربة الضيوف وسماع آرائهم وتحسين خدماتنا، وإرضائهم وزيادة ولائهم.
وحول البرامج الستة التي تطلقها الناقلة العام الحالي، قال الحمادي «تم إطلاق بداية العام الجاري منتجات جديدة للأطفال والعائلات بالتعاون مع وارنر براذرز أبوظبي، إضافة إلى إطلاق منتجات جديدة للدرجة السياحية مختصة بالاستدامة في مايو الماضي، فيما تم إطلاق أمس الشراكة مع «زرماني/كاسا»، فيما سيتم إطلاق منتجات خاصة باحتفالات اليوم الوطني الإماراتي، إضافة إلى منتجات متعلقة باحتفالات العام الجديد، ومنتجات خاصة بسباق «الفورمولا 1» والأعياد».

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