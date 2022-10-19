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أسعار النفط تصعد معوضة خسائر تكبدتها

الذهب يتراجع عالمياً في المعاملات الفورية
19 أكتوبر 2022 10:15

صعدت أسعار النفط اليوم الأربعاء، معوضة خسائر تكبدتها في الجلسة السابقة، إذ أقبل المستثمرون على الأصول التي تنطوي على مخاطر عالية مثل السلع الأولية وسط مكاسب في أسواق الأسهم وظهور علامات على تجدد الطلب في الصين أكبر مستورد للنفط.

وبحلول الساعة 0455 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسوية ديسمبر 46 سنتا، أو 0.5 بالمئة، إلى 90.49 دولار للبرميل.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم نوفمبر، 83.69 دولار للبرميل، بزيادة 87 سنتا، أو 1.1 بالمئة.

وفي الجلسة السابقة، انخفض خام برنت 1.7 بالمئة وهبط الخام الأميركي 3.1 بالمئة وصولا إلى أدنى مستوياتهما في أسبوعين.

كما تلقت أسعار النفط دعماً، من الإقبال على المخاطرة والذي انتعش بفضل أرباح الشركات الأميركية المشجعة وصعود أسواق الأسهم.

وقالت مصادر في السوق نقلا عن أرقام من معهد البترول الأميركي أمس الثلاثاء إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة انخفضت نحو 1.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 14 أكتوبر. وتراجعت مخزونات البنزين نحو 2.2 مليون برميل في حين هبطت مخزونات نواتج التقطير 1.1 مليون برميل.

ومن المقرر صدور بيانات المخزونات من إدارة معلومات الطاقة، الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة الأميركية، في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

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