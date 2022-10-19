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أفضل الطرق لشحن الهاتف الذكي بسرعة فائقة

شحن الهاتف
19 أكتوبر 2022 08:00

شحن الهاتف المحمول ضرورة حتمية على أغلب سكان العالم، الذين أصبح الهاتف الذكي جزء لا يتجزأ من حياتهم.
 
ولضمان جاهزية الهاتف المحمول دائما، على المستخدمين الحرص على شحنه بشكل كاف يوميا، وهنا قد تختلف عادات شحن الهاتف من شخص لآخر، فمنا من يشحن الهاتف قبل النوم، ومنا من يشحنه بالسيارة، ومنا من يقوم بشحنه عند الضرورة فقط.

وفي هذا الأمر، كشف موقع "بيتا نيوز" أفضل الطرق لزيادة سرعة شحن الهاتف المحمول، وفق موقع سكاي نيوز:

تأكد من أن حرارة هاتفك ليست مرتفعة أو منخفضة جدا.

قلل الطاقة التي يستهلكها الهاتف خلال الشحن، توقف عن استخدامه أو أطفئه تماما.

تأكد من أن الشاحن تم إدخاله بشكل صحيح في الفتحة المخصصة.

اشحن الهاتف من قابس الحائط، ابتعد عن الشحن من الحاسوب أو السيارة.

ضع الهاتف في وضعية الطائرة، لتحديد استهلاكه للتطبيقات واستهلاك الطاقة.

استثمر بسلك خاص يوصل الكهرباء بسرعة أكبر. الأسلاك العادية للشحن عادة لا تنقل الطاقة بنفس سرعة الأسلاك المختصة بالشحن.

اقتني شاحنا سريعا، هذا يمكن شراءه بشكل خاص، ولا يكون عادة في علبة الهاتف.

استخدم الشاحن المتنقل لشحن الهاتف عند الخروج، فهو أسرع بكثير من شاحن السيارة أو الحاسوب.

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المصدر: وكالات
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