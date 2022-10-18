85 مليار درهم مكاسب أسواق الأسهم المحلية

يوسف البستنجي (أبوظبي)

سجلت القيمة السوقية للشركات المدرجة في أسواق الأسهم المحلية، مكاسب قياسية خلال جلسة تعاملات، أمس، بلغت 85 مليار درهم، مدفوعة بتحسن توقعات المستثمرين لنتائج الشركات المساهمة العامة في الربع الثالث، التي بدأت تؤكد مؤشراتها أنها ستكون أفضل بكثير من التوقعات السابقة.

وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة في أسواق الأسهم بالدولة إلى 2.885 تريليون درهم عند إغلاق، أمس، مقارنة مع 2.8 تريليون درهم تقريباً أول أمس.

كما بلغت قيمة السيولة التي تدفقت للتداولات في السوقين نحو 1.625 مليار درهم، منها 1.225 مليار تداولات سوق أبوظبي ونحو 400 مليون درهم في سوق دبي.

وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 3.71% عند مستوى الإغلاق البالغ 10065.24 نقطة، فيما ارتفع أيضاً المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.98% عند مستوى الإغلاق البالغ 3410.06 نقطة.

واستحوذ سوق العاصمة أبوظبي على 81 مليار درهم من المكاسب الجديدة في القيمة السوقية التي تحققت يوم أمس، لترتفع قيمة الشركات المدرجة بالسوق إلى 2.302 تريليون درهم، مقارنة مع 2.221 تريليون درهم أول أمس، وذلك بدعم من الشركة العالمية القابضة والشركات التابعة لها، حيث ارتفع سعر السوق لسهم الشركة الأم «العالمية لقابضة» بنسبة 8.3% ليغلق على مستوى 388.8 درهم، خلال جلسة أمس.

واستقطب سهم «العالمية القابضة» 338 مليون درهم من قيمة التداول خلال الجلسة، واستحوذ سهم «ملتبلاي» على 170 مليون درهم تقريباً، كما بلغت قيمة التداولات على سهم «ألفا ظبي» على 102 مليون درهم وبنك أبوظبي الأول على 58 مليون درهم، ثم جاءت التداولات على أسهم شركة طاقة بقيمة 55.4 مليون درهم.

إلى ذلك، استمر سهم شركة طيران أبوظبي بالارتفاع بالحد الأقصى المسموح به بالارتفاع في جلسة واحدة، للجلسة الثانية على التوالي بتداولات تجاوزت 10 ملايين درهم، لكن سهم الشركة منذ بداية الجلسة ارتفع إلى 6.57 درهم للسهم.