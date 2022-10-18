«مبادلة كابيتال» تستحوذ على «تروفوود» الأميركية

نيويورك (الاتحاد)

أعلنت «مبادلة كابيتال»، الشركة العالمية لإدارة الأصول، والتابعة لشركة «مبادلة للاستثمار»، استحواذها على شركة «ايه أو جي إل إل سي دي بي ايه تروفوود مانيوفاكتشرنغ» (تروفوود)، وذلك بالشراكة مع فريق الإدارة الحالي.

وجرى الاستحواذ على شركة «تروفوود» الرائدة في تصنيع عدة فئات من الوجبات الخفيفة، من الصناديق التابعة لـ«ايه يو ايه برايفت إيكويتيي بارتنرز إل إل سي»، في صفقة لم يتم الكشف عن تفاصيلها المالية.

وقال عدنان عزام، مدير في شركة مبادلة كابيتال: «رسخت شركة تروفوود مكانتها كشركة مميزة ورائدة في الأسواق، وهي المكانة التي حققتها عبر مسيرتها التي اتسمت بالموثوقية والابتكار المستمر، وتقديم منتجات فائقة الجودة لعملائها. والأهم من هذا أن لدى الشركة فريق إدارة متمرس وخبير، وإضافة لما تتمتع به الشركة من مكانة في الوقت الراهن». من جانبه، قال بيت تسوديس، الرئيس التنفيذي لشركة تروفوود: «تركز شركة تروفوود وبشكل أساسي على تحقيق رؤيتها وأهدافها المتمثلة في ريادة هذا القطاع بصورة لا مثيل لها، إضافة لترسيخ نهج تعاوني مع شركاء علامتنا التجارية، وإرساء معايير دقيقة لسلامة الأغذية. ونحن نتطلع إلى مرحلة جديدة في مسيرة الشركة، وسعداء بإنجاز هذه الصفقة مع مبادلة كابيتال؛ الشريك القوي الذي يثق بالمكانة القيادية التي حققناها وبتميز فريق عملنا».

وتعليقاً على الصفقة، قال تيد سكوتن، رئيس شركة تروفوود: «الصفقة شهادة واضحة على الأداء المتميز لفريق عمل الشركة، الذي نتوجه له بالشكر والتقدير لإخلاصه وتفانيه في العمل».