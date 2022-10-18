جهاز أبوظبي للاستثمار يطلق مركزاً للأبحاث وعلوم البيانات والحوسبة

أطلق جهاز أبوظبي للاستثمار «مختبر جهاز أبوظبي للاستثمار»ADIA LAB، ليكون مركزاً مستقلاً ومتخصصاً في مجال الأبحاث الأساسية والتطبيقية لعلوم البيانات والحوسبة.

ومن المقرر أن يبدأ المختبر أعماله من مقره بأبوظبي، وذلك اعتباراً من 2 ديسمبر 2022، والذي يوافق اليوم الوطني الواحد والخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وسيعمل المختبر بشكل مستقل عن جهاز أبوظبي للاستثمار، وسيسعى إلى تحقيق مجموعة واسعة من الأهداف البحثية التي لا تقتصر على التطبيقات المتعلقة بالاستثمار، وإنما أيضاً ستستكشف أحدث التوجهات والتقنيات في علوم البيانات والحوسبة في مختلف المجالات العلمية الحديثة.

ويشمل ذلك إجراء أبحاث متقدمة في مجالات علوم البيانات والذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة والحوسبة الكمّية عالية الأداء وتطبيقاتها في مجالات عديدة مثل التغير المناخي والتحول في مجال الطاقة وتقنية التعاملات الرقمية (بلوك تشين) وتوسعة فرص المشاركة في مجال الاستثمار وأنظمة صنع القرار والأتمتة والأمن السيبراني والعلوم الصحيّة والتعليم والاتصالات وعلوم الفضاء.

ويعتزم المختبر بناء شراكات مع مؤسسات أكاديمية وغير أكاديمية عالميّة بهدف تصميم البرامج التعليميّة ورعاية المشاريع البحثيّة وتمويل الأبحاث العلميّة وتقديم برامج الزّمالة والتدريب التطبيقيّ واستضافة حلقات البحث وإقامة المسابقات التّخصصيّة وتقديم جوائز لأفضل الأوراق البحثيّة.

وسيمنح إطلاق المختبر الفرصة لجهاز أبوظبي للاستثمار للتواصل والتعاون مع خبراء عالميين في مجال علوم البيانات والحوسبة، بالإضافة إلى المساهمة في ترسيخ منهجية البحث العلمي في الجوانب المختلفة لأعمال الجهاز. كما سيتيح المختبر الفرصة لموظفي الجهاز لحضور الندوات والبرامج الأكاديمية التي ستقام في المختبر وإجراء المشاريع البحثية المشتركة.

كما، سيساهم المختبر بدور ريادي في دعم مسيرة التنمية المستمرة للبيئة الرقمية في إمارة أبوظبي، مع التركيز على المشاريع التي من شأنها أن تسهم في تأسيس الشركات الناشئة.

وسيتم تعيين أعضاء للمجلس الاستشاري لمختبر جهاز أبوظبي للاستثمار، بحيث سيضم نخبة من قادة الفكر العالميين في مختلف التخصصات العلمية القائمة على استخدام أحدث ممارسات علوم البيانات والحوسبة. وسيتولى المجلس مسؤولية تقديم المشورة بخصوص تطوير أولويات وبرامج الأبحاث للمختبر والإشراف على تنفيذها.