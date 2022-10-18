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الاقتصادي

تحويل ملكية «الاتحاد للطيران» إلى «القابضة»

طائرة تابعة لـ «الاتحاد للطيران»
18 أكتوبر 2022 19:38

أصدر المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية نقل ملكية مجموعة الاتحاد للطيران إلى «القابضة» (ADQ)، وهي شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي.

وقال بيان صادر اليوم: «تأتي عملية تحويل مجموعة الاتحاد للطيران لتعزز جهود «القابضة» (ADQ) في تحقيق رؤية أبوظبي الرامية إلى تأسيس مركز عالمي للطيران يوفر مجموعة من الخدمات التنافسية المتكاملة وتجربة متميزة يقدمها المطار بمبناه الجديد المتوقع افتتاحه في المرحلة المقبلة. تؤكد استراتيجية الطيران في «القابضة» (ADQ) على تقديم عروض تنافسية على مستوى عالمي لشركات الطيران والركاب، بما في ذلك الخدمات المتخصصة مثل الشحن الجوي وهندسة الطيران وخدمات المناولة الأرضية».

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قال محمد حسن السويدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«القابضة» (ADQ): «إن قطاع الطيران يعد عنصراً أساسياً لرفع معدلات النمو والازدهار الاقتصادي في إمارة أبوظبي. ومع إتمام عملية التحويل وانضمام مجموعة الاتحاد للطيران إلى محفظة النقل والخدمات اللوجستية في القابضة (ADQ)، سنواصل تنفيذ خططنا الإستراتيجية لتعزيز مكانة إمارة أبوظبي لنؤكد دورها لتصبح مركزاً إقليمياً متكاملا في قطاع النقل العالمي». ومع إضافة مجموعة الاتحاد للطيران، فإن محفظة الطيران في «القابضة» (ADQ) ستضم عدداً من الشركات الكبرى وهي مطارات أبوظبي، وويزإير أبوظبي، وشركة ADQ للطيران والخدمات الجوية لتسهم في تحقيق رؤية أبوظبي بتأسيس مركز طيران متكامل.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الشركة القابضة ADQ
الاتحاد للطيران
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