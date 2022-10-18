تعاون بين «أم أم إي سي» وشركة نمساوية لإنتاج الهيدروجين

أبرمت شركة إم أم إي سي الإماراتية، المتخصصة في صناعات قطاع النفط والغاز، اتفاقية تعاون استراتيجي مع شركة AVL Schrick GmbH النمساوية، لاستكشاف وبناء الجيل الثاني من تكنولوجيا إنتاج الهيدروجين. وقال أنس الجعيدي الرئيس التنفيذي للشركة التي تعمل في قطاعات نفطية متعددة، وتتبع للشركة العربية القابضة ومقرها أبوظبي في بيان: إن الهدف من توقيع الاتفاقية البدء في تصنيع المحلل الكهربائي لإنتاج الهيدروجين متعدد الجيجاوات في دولة الإمارات العربية المتحدة بحلول عام 2030 من خلال تقنية الجيل الثاني للتنفيذ في إنتاج الهيدروجين والوقود الاصطناعي على وجه الخصوص، استناداً إلى خلية التحليل الكهربائي للأكسيد الصلب بكفاءة عالية تصل إلى 90%. وأضاف الجعيدي أن AVL Schrick GmbH النمساوية تعتبر واحدة من الشركات الرائدة في العالم في مجال تطوير التقنيات المختلفة، لتحقيق رؤية صافي الصفر لثاني أكسيد الكربون، عن طريق إعادة تدوير النفايات. ولفت في الوقت نفسة إلى أن الشركة تعتزم تدشين أحدث مصانعها في إنتاج الهيدروجين والوقود الاصطناعي في إمارة أبوظبي، بدعم من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.