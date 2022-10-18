«دي بي ورلد» تطلق خدمة لربط جبل علي بموانئ الإمارات

دبي (الاتحاد) أطلقت «دي بي ورلد»، خدمة ساحلية جديدة في دولة الإمارات لربط مركزها الرئيسي في جبل علي بالموانئ الأخرى في الدولة، بهدف دعم المتعاملين الأساسيين عبر تخفيف الاختناقات في سلاسل التوريد. وجرى توصيل الشحنة الافتتاحية التي تبلغ حوالي 200 حاوية نمطية قياس 20 قدماً إلى ميناء عجمان قادمة من ميناء جبل علي ضمن الوقت المحدد لها أوائل الشهر الجاري.

وتتم خدمة المسارات التجارية الجديدة من خلال أسطول الخدمات البحرية الذي يضم عددًا من السفن المعدّلة لتقليل الازدحام في الموانئ من خلال الرسو في المراسي الصغيرة. وتشغل السفن ذات الغاطس الضحل مساحة أصغر ويمكنها الوصول إلى مناطق متعددة في الموانئ، حيث لا يناسب ذلك السفن الكبيرة نظرًا لحجمها وطولها، وبالتالي يمكنها الدوران بسرعة تبلغ ضعف سرعة السفن الضخمة على المسارات التجارية البحرية القصيرة. وتكون هذه الخدمة مفيدة بشكل خاص عند ربط الموانئ الفرعية لدولة الإمارات بموانئ المركز.

وتتيح إضافة الخدمات البحرية على الخط الساحلي لدولة الإمارات البالغ طوله 700 كيلومتر على الخليج العربي للمتعاملين وصولاً أكثر كفاءة إلى ميناء جبل علي، مما يقلل أوقات العبور التي قد تصل إلى عدة أيام.

كما ستركز الشُحنات الأولية على نقل الواردات الغذائية إلى دولة الإمارات بالسفن المبرّدة ونقل السلع مثل الأسمنت، بما توفره خدمات النقل متعددة الوسائط لمتعاملي الصادرات إمكانية الاستفادة من التسليم السلس إلى المتعامل بمجرد وصول البضائع إلى ميناء الوُجهة. وستقوم «دي بي ورلد» بربط المتعاملين وشركات النقل الرئيسية بمنظومة متكاملة في المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، والذي يتصل بأكثر من 150 ميناء حول العالم ويخدم أكثر من 3.5 مليار شخص، وذلك من خلال مناولة كميات إضافية من البضائع في حاويات بين ميناء جبل علي والموانئ الأخرى المتواجدة في دولة الإمارات.

وقال جاسبر كريستنسن، المدير التنفيذي للعمليات - الخدمات البحرية في «دي بي ورلد»: «لقد أنشأنا هذه الخدمة الساحلية الجديدة لتقديم دعم أفضل لمتعاملينا في دولة الإمارات، وخفض تكاليف التجارة المرتفعة. ونأمل أن يتمكّن المتعاملون من الاستفادة من حلول تجارية أكثر سلاسة واستدامة على طول الشريط الساحلي لدولة الإمارات، فضلاً عن تأمين وصول أفضل إلى مركزنا التجاري العالمي في ميناء جبل علي».

أنشأت «دي بي ورلد» خدماتها البحرية التي تدمج حلولها البحرية وخبراتها الكبيرة في الشحن للمسافات القصيرة والمتوسطة، وتشمل يونيفيدر و بي آند أو للملاحة والخدمات اللوجستية لدعم المتعاملين الرئيسيين في مواجهة التحديات التي تعاني منها عمليات سلاسل التوريد والتخفيف من الإشكالات المرتبطة بالتعامل مع أحجام الأعمال الكبيرة. وتدخل الخدمة الجديدة حيز التنفيذ بعمليات رسو لمرتين أو 3 مرات أسبوعيًا، مع التركيز على ربط دولة الإمارات بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وشبه القارة الهندية والشرق الأقصى.