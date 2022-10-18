3.5 تريليون درهم أصول مصارف الإمارات بنمو 0.9%



يوسف البستنجي (أبوظبي) ارتفع إجمالي الأصول المصرفية بقيمة 33 مليار درهم، خلال شهر، تعادل نمواً بنسبة 0.9%، لتصل إلى 3.523 تريليون درهم في نهاية شهر أغسطس 2022 مقارنة مع 3.49 تريليون درهم في نهاية شهر يوليو 2022، بحسب بيانات مصرف الإمارات المركزي. وكشفت البيانات الصادرة، اليوم، ارتفاع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 1.6% من 2.133 تريليون درهم في شهر يوليو 2022 إلى 2.167 تريليون درهم نهاية في شهر أغسطس 2022، وذلك نتيجة لارتفاع في ودائع المقيمين بنسبة 2.8%، وذلك رغم الانخفاض في ودائع غير المقيمين بنسبة 7%. وانخفض إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 0.3% من 1.857 تريليون درهم في نهاية شهر يوليو 2022 إلى 1.851 تريليون درهم في نهاية شهر أغسطس 2022، وذلك نتيجة انخفاض بنسبة 0.4% في الائتمان المحلي في مقابل زيادة بنسبة 0.3% في الائتمان الأجنبي. ويعزى الانخفاض في الائتمان المحلي إلى انخفاض الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي بنسبة 0.9% والقطاع العام (الجهات ذات الصلة بالحكومة) بنسبة 1.2%، والقطاع الخاص بنسبة 0.2%، والائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 1.5%.

ارتفاع الودائع

وارتفعت ودائع المقيمين نتيجة الزيادة في ودائع القطاع الحكومي بنسبة 7.1%، تعادل زيادة بقيمة 26.1 مليار درهم، وودائع القطاع العام (الجهات ذات الصلة بالحكومة) بنسبة 3.3%، وودائع القطاع الخاص بنسبة 1.5%، وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 0.8%، خلال الشهر نفسه. وتظهر البيانات نمو قاعدة النقد بنسبة 1.2% لتصل إلى 475.4 مليار درهم في نهاية شهر أغسطس 2022 مقارنة مع 469.9 درهم في نهاية شهر يوليو 2022. وجاءت الزيادة في قاعدة النقد نتيجة ارتفاع حساب الاحتياطي بنسبة 41.2% ورصيد شهادات الإيداع والأذونات النقدية بنسبة 0.6%، مقابل انخفاض في العملة المصدرة بنسبة 1.5%، وتراجع الحسابات الجارية والإيداعات لليلة واحدة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى لدى مصرف الإمارات المركزي بنسبة 14.4%.

عرض النقد

إلى ذلك، تظهر بيانات «المركزي» أن عرض النقد ن1 (الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك إضافة إلى الودائع النقدية، أي الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب) قد انخفض بنسبة 0.2% من 720.6 مليار درهم بنهاية يوليو 2022 إلى 719.4 مليار درهم بنهاية أغسطس 2022، لكن عرض النقد ن2 (الذي يشمل ن1 مضافاً إليه الودائع شبه النقدية، أي الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم وبالعملات الأجنبية)، ارتفع بنسبة 1.4% ليصل إلى 1.6277 تريليون درهم بنهاية أغسطس 2022، مقارنة مع 1.606 تريليون درهم في نهاية يوليو 2022 وارتفع أيضاً عرض النقد ن3 (الذي يشمل ن2 مضافاً إليه الودائع الحكومية) بنسبة 2.4% ليبلغ 2.016 تريليون درهم بنهاية أغسطس 2022 مقارنة مع 1.9683 تريليون درهم بنهاية يوليو 2022. وأوضح المركزي أن الانخفاض في عرض النقد ن1 يعود لانخفاض بقيمة 1.2 مليار درهم في النقد المتداول خارج البنوك، بينما ظلت الودائع النقدية ثابتة، ويعود الارتفاع في عرض النقد ن2 إلى الزيادة بمقدار 22.9 مليار درهم في الودائع شبه النقدية، فيما يعزى الارتفاع في عرض النقد ن3 إلى الزيادة في ن2، بالإضافة إلى الزيادة في الودائع الحكومية.