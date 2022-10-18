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الاقتصادي

17 مليار درهم إنفاق «الإمارات للألمنيوم» في 2021

مقر شركة الإمارات العالمية للألمنيوم
18 أكتوبر 2022 17:46

 بلغ إجمالي إنفاق شركة الإمارات العالمية للألمنيوم على شراء السلع والخدمات 17 مليار درهم في العام 2021، منها 46% من الشركات المحلية وتمثل المواد الخام أكبر أوجه نفقات الشركة. وانضمت الشركة خلال العام الجاري إلى برنامج «القيمة الوطنية المضافة» الذي أطلقته وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ويهدف إلى إعادة توجيه جزء أكبر من مصروفات القطاع الحكومي والقطاع الخاص المرتبط بالمشتريات والخدمات إلى الاقتصاد الوطني. وتولي الشركة الأولوية للشراء من الموردين المحليين عندما تقدم هذه العملية ميزة تنافسية على المستوى التجاري وتفي بمتطلبات الشركة الخاصة بالجودة والاستدامة. وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «نهدف في الشركة إلى مضاعفة تأثيرنا في اقتصاد الدولة بحلول العام 2040، وتمثل المشتريات المحلية جزءاً لا يتجزأ من ذلك. وقد بلغ إجمالي مشتريات الشركة من السلع والخدمات المحلية أكثر من 8 مليارات درهم العام الماضي. ونسعى لتعزيز تطوير أنشطة صناعية جديدة في الدولة لتلبية متطلبات سلسلة التوريد الخاصة بنا، وزيادة إنفاقنا محلياً».

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