تدشين محطة «ديوا» الأرضية بمجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية

دبي (الاتحاد) دشن معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي المحطة الأرضية لهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، في مركز البحوث والتطوير بمجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية ضمن برنامج الهيئة للفضاء «سبيس دي». حضر تدشين المحطة الأرضية المستقلة، القادرة على التعقب والتواصل مع أقمار الهيئة الاصطناعية الخاصة بالمدار الأرضي المنخفض على ارتفاع 400-700 كيلومتر - المهندس وليد بن سلمان النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في الهيئة، والدكتور علي راشد العليلي نائب رئيس البحوث والتطوير قطاع تطوير الأعمال والتميز في الهيئة وعدد من العاملين في البحوث والتطوير. وأشاد معالي سعيد محمد الطاير بجهود الباحثين في مركز البحوث والتطوير في تطوير وبناء المحطة الأرضية، مثنياً على نجاحهم في ابتكار تقنيات متقدمة وتطوير حلول باستخدام تقنية إنترنت الأشياء للأقمار الاصطناعية. ولفت معاليه إلى أهمية دور الباحثين في إيجاد نظم استخدام متخصصة لعمليات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والمياه وتحسين إدارة شبكة الطاقة وشبكات نقل وتوزيع المياه. وقال معاليه: «نهدف من خلال برنامج «سبيس دي» الذي أطلقه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، في يناير 2021، إلى أن تكون تقنية الأقمار الاصطناعية النانوية مكملة لشبكة اتصالات إنترنت الأشياء الأرضية لدعم رقمنة شبكات الطاقة والمياه ورفع كفاءة وفعالية عمليات التخطيط والتشغيل والصيانة الوقائية لقطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع والشبكات الذكية ومحطات شحن السيارات الكهربائية، إضافة إلى خفض التكاليف وتحسين استثمار أصول الهيئة، فضلاً عن نقل المعارف والخبرات وتدريب الكوادر المواطنة في الهيئة». وخلال الربع الأول من العام المقبل نخطط لإطلاق قمر اصطناعي نانوي آخر من نوع «U6» لتطبيقات الاستشعار عن بعد، يستخدم تقنيات تصوير عالية الدقة الزمانية والمكانية يتم تصميمها خصيصاً لحالات الاستخدام الخاصة بالهيئة.