الأربعاء 19 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

تدشين محطة «ديوا» الأرضية بمجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية

سعيد الطاير يدشن محطة «ديوا» الأرضية
18 أكتوبر 2022 17:44

دبي (الاتحاد) دشن معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي المحطة الأرضية لهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، في مركز البحوث والتطوير بمجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية ضمن برنامج الهيئة للفضاء «سبيس دي». حضر تدشين المحطة الأرضية المستقلة، القادرة على التعقب والتواصل مع أقمار الهيئة الاصطناعية الخاصة بالمدار الأرضي المنخفض على ارتفاع 400-700 كيلومتر - المهندس وليد بن سلمان النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في الهيئة، والدكتور علي راشد العليلي نائب رئيس البحوث والتطوير قطاع تطوير الأعمال والتميز في الهيئة وعدد من العاملين في البحوث والتطوير. وأشاد معالي سعيد محمد الطاير بجهود الباحثين في مركز البحوث والتطوير في تطوير وبناء المحطة الأرضية، مثنياً على نجاحهم في ابتكار تقنيات متقدمة وتطوير حلول باستخدام تقنية إنترنت الأشياء للأقمار الاصطناعية. ولفت معاليه إلى أهمية دور الباحثين في إيجاد نظم استخدام متخصصة لعمليات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والمياه وتحسين إدارة شبكة الطاقة وشبكات نقل وتوزيع المياه. وقال معاليه: «نهدف من خلال برنامج «سبيس دي» الذي أطلقه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، في يناير 2021، إلى أن تكون تقنية الأقمار الاصطناعية النانوية مكملة لشبكة اتصالات إنترنت الأشياء الأرضية لدعم رقمنة شبكات الطاقة والمياه ورفع كفاءة وفعالية عمليات التخطيط والتشغيل والصيانة الوقائية لقطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع والشبكات الذكية ومحطات شحن السيارات الكهربائية، إضافة إلى خفض التكاليف وتحسين استثمار أصول الهيئة، فضلاً عن نقل المعارف والخبرات وتدريب الكوادر المواطنة في الهيئة». وخلال الربع الأول من العام المقبل نخطط لإطلاق قمر اصطناعي نانوي آخر من نوع «U6» لتطبيقات الاستشعار عن بعد، يستخدم تقنيات تصوير عالية الدقة الزمانية والمكانية يتم تصميمها خصيصاً لحالات الاستخدام الخاصة بالهيئة.

أخبار ذات صلة
الأسهم الدفاعية ذات الميزانيات القوية تمثل فرصاً قيّمة للمستثمرين
بدء تلقي خطابات تنفيذ المرحلة السادسة من مجمع محمد بن راشد
مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية
ديوا
آخر الأخبار
أبوظبي للصحة يؤكد أهمية إجراء برنامج فحوصات طلاب المدارس
الإمارات
أبوظبي للصحة يؤكد أهمية إجراء برنامج فحوصات طلاب المدارس
اليوم 13:40
مستودع تابع لـ «أرامكس»
الاقتصادي
«أرامكس» تستحوذ على شركة تجارة إلكترونية بقيمة 265 مليون دولار
اليوم 13:38
ووريرز وسلتيكس يقصان شريط الموسم بالفوز
الرياضي
ووريرز وسلتيكس يقصان شريط الموسم بالفوز
اليوم 13:35
«بعيد» يحافظ على صدارة «حصان العام»
الرياضي
«بعيد» يحافظ على صدارة «حصان العام»
اليوم 13:28
مصرف الإمارات المركزي
الاقتصادي
437.7 مليار درهم إجمالي الأصول الأجنبية لـ«المركزي»
اليوم 13:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©