سهيل المزروعي: قرار خفض أسعار النفط «صائب»

سيد الحجار (أبوظبي) أكد معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة أن قرار منظمة أوبك بلس الأخير بخفض الإنتاج كان قراراً صائباً، موضحاً أن «أوبك بلس» منظمة فنية، تتخذ قراراتها بناء على دراسة العرض والطلب، ووفقاً لمتطلبات السوق.
وأشار معاليه، خلال مؤتمر صحفي بأبوظبي أمس، للإعلان عن تفاصيل معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2022»، الذي تستضيفه أبوظبي خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 3 نوفمبر 2022، إلى حرص منظمة أوبك بلس على تحقيق التوازن بين العرض والطلب، موضحاً أن تحقيق ذلك يتطلب في بعض الأحيان اتخاذ قرارات استباقية، مثلما حدث في القرار الأخير بخفض الأسعار. وأوضح أن استقرار الأسعار لذات مستويات أكتوبر 2021، أي قبل الأزمة الحالية، يدل على المهنية العالية لـ «أوبك بلس» باعتبارها منظمة فنية، وليست سياسية، ويؤكد صواب قرارها بخفض الإنتاج. وقال المزروعي: نجدد ثقتنا في قرار المنظمة بخفض الإنتاج، وأؤكد أنه لا علاقة للسياسة بأي قرار نتخذه في أوبك. وقررت مجموعة «أوبك بلس»، المكونة من الدول الثلاث عشرة الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، وأعضاء من خارجها من بينهم روسيا، مؤخراً، خفض حصص إنتاج النفط بهدف دعم أسعار الخام التي كانت تتراجع.