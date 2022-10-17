«أبوظبي للاستثمار» يدعم الشركات بـ 1.3 مليار درهم منذ 2020

يوسف البستنجي (أبوظبي)

بلغت قيمة الدعم الذي قدمه برنامج الابتكار التابع لمكتب أبوظبي للاستثمار، منذ تأسيسه، في العام 2020، نحو 1.3 مليار درهم، استفادت منه أكثر من 40 شركة، بحسب المهندس عبد الله عبدالعزيز الشامسي، المدير العام بالإنابة للمكتب.

وقال الشامسي لـ«الاتحاد»، إن الدعم المقدم من مكتب «أبوظبي للاستثمار» جاء بهدف تأسيس وتطوير أعمال الشركات الناشئة العاملة في إمارة أبوظبي، مؤكداً أن جهود مكتب أبوظبي للاستثمار، أسهمت في خلق أكثر من 700 فرصة عمل خلال 2022، خصوصاً الوظائف المخصصة لذوي المهارات والإمكانيات المتقدمة.

وأوضح أن الدعم الذي يقدمه مكتب أبوظبي للاستثمار للشركات، يأتي في إطار برنامج الابتكار التابع للمكتب والبالغة قيمته ملياري درهم (545 مليون دولار) والذي يهدف لتوفير فرص النمو للشركات القائمة على الابتكار، والتي تتمتع بمقومات نمو عالية.

وأضاف: «يهدف البرنامج إلى استقطاب الشركات إلى أبوظبي ومساعدة العاملة فيها على تسريع وتيرة نمو وتطوير أعمالها، وتعمل حزم الدعم المالية التي يقدمها البرنامج على تزويد الشركات الجديدة بالدعم الذي تحتاجه لتطوير أعمالها في أبوظبي، وتتضمن هذه الحوافز استردادَ نسب من الرواتب المخصصة لأصحاب الكفاءات والمهارات المرتبطة بالابتكار، ودعماً للنفقات الرأسمالية التي تخصصها هذه الشركات للتقنيات المتقدمة».

استثمارات ضخمة

ولفت المدير العام بالإنابة للمكتب، إلى أن الشركات المستفيدة من برامج الابتكار التابع للمكتب، ستضخ استثمارات مالية ضخمة في الإمارة لتأسيس بنية الأعمال الخاصة بها، وجلب تكنولوجيا جديدة تساهم في تعزيز قدرات المواهب والكفاءات العالية في الإمارة.

وأكد الشامسي أنه بالإضافة إلى الحوافز المالية، فإن الدعم غير المالي الذي يقدمه مكتب أبوظبي للاستثمار يعد أحد العوامل المهمة التي تدفع هذه الشركات لتأسيس أعمالها في أبوظبي.

وبين أن قسم رعاية المستثمرين لدى المكتب يعمل على مساعدة المستثمرين في جميع مراحل تأسيس الأعمال، كتوفير بيانات الأعمال، واستصدار التراخيص، والمساعدة في العثور على مكاتب ومقرات العمل، بالإضافة إلى استصدار تصاريح الإقامة، وفتح الحسابات المصرفية، فضلاً عن ربط هذه الشركات بمختلف الهيئات والشركاء بهدف دعم مساعي النمو والنجاح لهؤلاء المستثمرين ضمن كامل منظومة الابتكار في إمارة أبوظبي.

القطاعات المستهدفة

وقال الشامسي إن المكتب منح الأولوية لعدد من القطاعات التي تتمتع بمقومات نمو عالية مثل الخدمات المالية، والسياحة، والتكنولوجيا الزراعية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات الصحية، والأدوية الحيوية، حيث نجحت إمارة أبوظبي في بناء منظومة أعمال راسخة لهذه القطاعات، قادرة على تحفيز وإثراء ثقافة الابتكار لإيجاد الحلول والخدمات القادرة على التأثير إيجابياً على مستوى العالم.

وأضاف: «نتطلع لدعم أصحاب الأعمال والشركات الناشئة لتأسيس وتطوير أعمالهم في أبوظبي التي باتت تعتبر حاضنة للإبداع والابتكار، ووجهة مثالية تمنح رواد الأعمال الثقة والطمأنينة لإطلاق أعمالهم التجارية والإبداعية».

وقال الشامسي: «إن المكتب يهدف لتوفير فرص نمو للشركات المستثمرة في أبوظبي، وذلك لدعم النمو الاقتصادي للإمارة، وخلق فرص عمل في هذه الشركات بجميع المجالات».

القيمة المضافة

قال المهندس عبد الله عبد العزيز الشامسي: «يساهم دخول الشركات أو توسعة أعمالها في أبوظبي في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وخلق فرص العمل، وبالرغم من أهمية هذه الأهداف بالنسبة لنا واعتبارها من الإنجازات المهمة لمكتب أبوظبي للاستثمار، إلا أن القيمة المضافة التي تجلبها هذه الشركات لقطاعاتها ومنظومة الابتكار الأوسع في الإمارة تحظى بالقدر ذاته من الأهمية». وأشار إلى أن دخول شركة «إنوفيسر» الرائدة في مجال بيانات الرعاية الصحية، سيسهم في تعزيز قدرات قطاع الرعاية الصحية في الإمارة، حيث ستعمل الشركة انطلاقاً من مقرها الإقليمي في أبوظبي على تسريع وتيرة الابتكار والتحول الرقمي في المنطقة.