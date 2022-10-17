«أبوظبي العالمي» ينظم أسبوع أبوظبي المالي نوفمبر المقبل

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن سوق أبوظبي العالمي المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع الشركاء الرئيسيين دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي وG42، أمس، عن رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ورئيس المكتب التنفيذي لإمارة أبوظبي، لأسبوع أبوظبي المالي الذي سيقام في شهر نوفمبر المقبل العام الجاري 2022.

وحظي «أسبوع أبوظبي المالي» منذ الإعلان عن تنظيمه في العاصمة الإماراتية، باهتمام إقليمي وعالمي واسع، حيث نجح في اجتذاب أكثر من 50 شريكاً، من بينهم شركاء داعمون ورعاة لفعاليات الأسبوع ووسائل إعلام ومنظمات وشركاء المنظومات الشاملة.

وقال أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: «تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، نفخر في سوق أبوظبي العالمي بالإعلان عن التقدم الكبير الذي حققته النسخة الأولى المنتظرة من (أسبوع أبوظبي المالي) عبر اجتذاب هذا العدد الكبير من الشركاء والرعاة من داخل أبوظبي ومن حول العالم. ومن شأن هذا الحشد الكبير من الشركاء، أن يلعب دوراً رئيسياً في دفع أجندة أبوظبي الاقتصادية من خلال منصة (أسبوع أبوظبي المالي) الاستراتيجية، بما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارة كمركز مالي عالمي ورائد».

وأضاف الزعابي: «نتقدم بجزيل الشكر والامتنان لسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولجميع الرعاة والشركاء، على تعاونهم من أجل إنجاح هذا الحدث المهم، ونتطلع إلى الترحيب بالعديد من أبرز الخبراء الماليين والمهنيين من دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومن حول العالم».

ويُقام «أسبوع أبوظبي المالي» خلال الفترة من 14 ولغاية 18 نوفمبر 2022، وتنقسم فعالياته إلى 12 حدثاً، من المنتظر أن تجمع أكثر من 300 من خبراء الاستثمار من 30 دولة، يديرون أصولاً تصل قيمتها إلى نحو 14 تريليون دولار، بالإضافة إلى قادة الأسواق المالية العالمية من مجموعة واسعة من الخلفيات والخبرات، والذين سيشاركون في حوارات حول قطاع التمويل المزدهر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأحدث توجهات القطاع والتطورات التي تشمل الأسواق المالية والخدمات المصرفية العالمية.