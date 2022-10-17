ورشة عمل لمواجهة «غسل الأموال»

أبوظبي (وام)

عقد المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورشة عمل تحت عنوان «أنماط استغلال الكيانات الاعتبارية»، والتي جرت على مدى يومين في دبي، بحضور أكثر من 150 مشاركاً من الجهات الرقابية ومسجلي الشركات وجهات إنفاذ القانون والنيابة العامة الاتحادية.

وأشار حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى أنّه رغم أن الشركات تضطلع بدور أساسي في الاقتصادات، إلا أنها قد تُستغلّ لأغراض غير مشروعة.

وقال: «يستغلّ المجرمون الماليون على مستوى العالم الكيانات الاعتبارية من أجل كسب الأرباح غير المشروعة، عبر غسل الأموال والرشوة والفساد والمعاملات الداخلية المخالفة والاحتيال الضريبي وتمويل الأنشطة الإرهابية، وغيرها من الأنشطة غير القانونية».

وأكّد أنّ دولة الإمارات تولي مكافحة الجرائم المالية أولوية قصوى وذلك من خلال رفع مستويات الشفافية وتطبيق النهج القائم على المخاطر».

من جهته، قال محمد الكثيري، مدير إدارة التنسيق الوطني والمتابعة في المكتب التنفيذي: «لقد أجرت دولة الإمارات تقييمات لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لكافة أنواع الأشخاص الاعتباريين في الدولة، بما في ذلك مجالات قنوات تسليم المنتجات والتعرّض الجغرافي وأنشطة الشركات لأنواع محددة من الكيانات الاعتبارية».