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الاقتصادي

شراكة بين «قمة الحكومات» ومؤسسة التمويل الدولية

خلال التوقيع علي اتفاقية الشراكة (وام)
18 أكتوبر 2022 02:48

واشنطن (وام)

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وقعت مؤسسة القمة العالمية للحكومات اتفاقية شراكة استراتيجية مع مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي؛ بهدف تعزيز التعاون وإطلاق حوار عالمي شامل حول الشؤون المالية ودعم ريادة الأعمال.
وقع اتفاقية الشراكة كل من معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد ومدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، ومعالي مختار ديوب المدير العام لمؤسسة التمويل الدولي.
وأكد معالي عمر سلطان العلماء، أن مؤسسة القمة العالمية للحكومات تركز على استشراف مستقبل الحكومات في مختلف القطاعات الحيوية، وتعزيز الجهود العالمية في توفير بيئة مناسبة تشجع على الابتكار.
 وأعرب معالي مختار ديوب عن فخر مؤسسة التمويل الدولية بتعزيز التعاون الثنائي والشراكة مع مؤسسة القمة العالمية للحكومات، بما يضمن تمكين الشركات الناشئة والمشروعات المبتكرة التي تديرها رائدات الأعمال؛ بهدف تطوير مهاراتهم وبناء القدرات الاقتصادية في المنطقة.

القمة العالمية للحكومات
البنك الدولي
عمر العلماء
الإمارات
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