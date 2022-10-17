الناقلات الوطنية تستعيد 90 % من مستويات قبل «الجائحة»

مصطفى عبد العظيم (دبي)

ارتفعت السعة المقعدية المجدولة على رحلات الطيران العاملة في مطارات الدولة منذ بداية شهر أكتوبر الجاري لتصل إلى 2.54 مليون مقعد مجدول، وفقاً لبيانات مؤسسة «أو أيه جي» التي أظهرت إضافة 1.27 مليون مقعد جديد خلال الأسبوع الجاري، استعادت معه الناقلات نحو 90% من مستويات الأسبوع ذاته قبل جائحة «كوفيد - 19».

وبحسب بيانات المؤسسة المتخصصة في تزويد بيانات المطارات وشركات الطيران، حافظت دولة الإمارات على مركزها الأول إقليمياً و18 عالمياً بين قائمة أكبر 20 سوقاً في السعة المقعدية المجدولة لشركات الطيران هذا الأسبوع، وهي القائمة التي تصدرتها الولايات المتحدة والصين والهند.

وأظهرت البيانات أن «طيران الإمارات» استحوذت على 1.13 مليون مقعد من إجمالي السعة المقعدية المجدولة على رحلات الطيران بمطارات الدولة خلال الأسبوع الجاري، لتحل الناقلة في المرتبة الرابعة عشرة عالمياً بين أكبر 20 ناقلة جوية في السعة المقعدية المجدولة لهذا الأسبوع. ووفقاً للبيانات، استحوذ قطاع السفر في الإمارات على 29.5% من إجمالي السعة المقعدية المجدولة لشركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط التي من المقرر أن تشغل نحو 4.32 مليون مقعد خلال الأسبوع الجاري.

مطار دبي يتفوق عالمياً

كما أظهرت بيانات المؤسسة، أن إجمالي عدد المقاعد المجدولة على الرحلات الدولية عبر مطار دبي الدولي وصل إلى نحو 4.12 مليون مقعد مجدول خلال أكتوبر 2022، ليحتفظ بمركزه الأول كأكبر مطار دولي في السعة المقعدية المجدولة، تلاه مطار «لندن هيثرو»، الذي سجل أكثر من 3.47 مليون مقعد، ثم مطار «أمستردام» بنحو 3 ملايين مقعد، وشارل ديجول في المركز الرابع بنحو 2.89 مليون مقعد وفرانكفورت في المركز الرابع بنحو 2.73 مليون مقعد.

وواصل مطار دبي الدولي تسجيل معدلات نمو قوية خلال الأشهر الأخيرة، في ظل زيادة عدد الرحلات الجوية، واستئنافها إلى المزيد من الوجهات الدولية. وسجل دبي الدولي نمواً في السعة المقعدية بنسبة 4.8% خلال أكتوبر الجاري مقارنة بشهر سبتمبر الماضي.

ووفقاً للبيانات، حل مطار دبي الدولي في المركز الثاني عالمياً، في إجمالي السعة المقعدية على الرحلات (الدولية والمحلية) معاً، بعد مطار «هارتسفيلد أتلانتا»، الذي حل في المرتبة الأولى.

وسجلت مستويات عدد المقاعد المجدولة على الرحلات الدولية في مطارات الدولة، نمواً ملحوظاً خلال الربع الثالث من العام الجاري، حيث بلغ إجمالي السعة نحو 17.7 مليون مقعد، شملت 6.2 مليون مقعد خلال شهر سبتمبر و5.8 مقعد في شهر أغسطس ونحو 5.7 مليون مقعد في شهر يوليو. ما يعكس الزخم المتواصل في تعافي قطاع النقل الجوي في دولة الإمارات واستعادته لنحو 87% من مستوياته قبل جائحة «كوفيد - 19».