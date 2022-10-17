المؤشر السوق السعودي يصعد 1.4 %

أغلقت سوق الأسهم السعودية على ارتفاع، اليوم الاثنين، وسط ارتفاع لأسعار النفط، رغم أن معظم البورصات الخليجية كانت هادئة بفعل مخاوف متعلقة بالأوضاع المالية العالمية. وارتفعت أسعار النفط في تعاملات متقلبة، إذ عوضت المخاوف من أن يؤدي ارتفاع التضخم وتكاليف الطاقة إلى دفع الاقتصاد العالمي إلى الركود، جزئياً أثر استمرار الصين في السياسة النقدية الميسرة. ومن المرجح أن تظل إمدادات النفط شحيحة بعد أن قررت «أوبك» وحلفاؤها، بمن فيهم روسيا في الخامس من أكتوبر تشرين الأول خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يومياً، بينما قد تنذر الحرب الكلامية بين الولايات المتحدة والسعودية بمزيد من التقلبات. وصعد المؤشر السعودي 1.4 % إلى 11566 نقطة مدعوماً بارتفاع 2.9 بالمئة لسهم شركة رتال للتطوير العمراني و2.1 بالمئة لسهم مصرف الراجحي. وأغلق المؤشر القطري دون تغير يذكر عند 12640 نقطة. وانخفض مؤشر سوق أبوظبي 0.4 % إلى 9742 نقطة متأثراً بهبوط واحد بالمئة لسهم شركة اتصالات (&e)، التي كانت تعرف سابقاً باسم اتصالات. واستقر مؤشر سوق دبي عند 3377 نقطة. وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.9 بالمئة إلى 10148 نقطة، مواصلاً مكاسبه للجلسة الثانية، مع ارتفاع معظم الأسهم على المؤشر. وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا يوم الجمعة، إن مسؤولي الصندوق حلوا جميع قضايا السياسة الرئيسية مع السلطات المصرية خلال مفاوضات على برنامج تمويل جديد. وتسعى مصر للتوصل إلى اتفاق حول حزمة جديدة من صندوق النقد الدولي خلال الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدولي في واشنطن هذا الأسبوع، على أمل إنهاء أزمة العملة التي قيدت الواردات وأثارت قلق السوق بشأن سداد الديون الخارجية. وفي سوق البحرين، استقر المؤشر عند 1867 نقطة. وانخفض مؤشر سوق مسقط 0.4 بالمئة إلى 4510 نقاط، كما هبط مؤشر بورصة الكويت 0.1 بالمئة إلى 7767 نقطة.