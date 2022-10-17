مع استمرار أزمة الوقود بفرنسا.. موقف حكومي حاسم

قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، اليوم الاثنين، إن وقت المفاوضات انتهى في حين أمرت الحكومة المزيد من العاملين في مستودعات الوقود بالعودة إلى العمل في محاولة لإعادة إمدادات الوقود التي تعطلت لأسابيع بسبب الإضرابات.

وقالت الحكومة، إنها استدعت ستة عمال في مستودع تابع لشركة توتال إنرجيز في دنكيرك بشمال فرنسا، وإنها ستفعل الشيء نفسه في مستودع فيزا في جنوب شرق البلاد بعد ظهر اليوم.

ويوم الجمعة توصلت الشركة النفطية والنقابات التي تمثل أغلبية من العمال إلى اتفاق أجور يشمل زيادة سبعة في المئة وحافزا، لكن الشركة أخفقت في إنهاء نزاعها مع الكونفدرالية العامة للشغل التي تطالب بزيادة الأجور عشرة في المئة مشيرة إلى التضخم والأرباح التي حققتها الشركة.

وقال لو مير لتلفزيون بي.إف.إم «وقت المفاوضات انتهى»، مضيفاً أنه «غير مقبول» وغير مشروع أن تواصل الكونفيدرالية العامة للشغل الإضرابات بعد التوصل إلى اتفاق.

وقال ممثل للكونفيدرالية العامة للشغل، إن العمال مددوا احتجاجهم، اليوم الاثنين، في مصافي توتال إنرجيز في نورماندي ودونج ولا ميد وفيزا بالإضافة إلى مستودع دنكيرك.

وبالفعل استدعت الحكومة العاملين في أماكن أخرى، وهي خطوة ترفضها بشدة الكونفيدرالية العامة للشغل التي دعت عمالا آخرين إلى الانضمام إلى الاحتجاج.

لكن إمدادات الوقود ستحتاج، على الرغم من ذلك، إلى بعض الوقت لتعود إلى طبيعتها.

وقال وزير النقل كليمان بون لإذاعة فرانس انتر، إن محطات الوقود ربما تظل تواجه مشاكل حتى الأسبوع المقبل. وأضاف «ما زلنا نعاني».

وتفيد بيانات حكومية بأن واحدة من كل ثلاث محطات وقود على مستوى البلاد لم تتلقّ الإمدادات المقررة في الأيام القليلة الماضية.

وفي الوقت الذي يزيد فيه التوتر في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو وسط تضخم مرتفع امتدت الإضرابات إلى أجزاء أخرى في قطاع الطاقة، من بينها العملاق النووي (إي.دي.إف)، حيث ستؤجل أعمال الصيانة المهمة للغاية لإمدادات الطاقة الأوروبية.

وقالت الكونفيدرالية العامة للشغل لـ«رويترز»، إن الإضرابات تؤثر على العمل في عشر محطات للطاقة النووية في فرنسا، ومع تأجيلات أخرى للصيانة في 13 مفاعلاً انخفض إنتاج الطاقة الفرنسي بما إجماليه 2.2 ميجاوات.

وقال لو مير اليوم الاثنين «من الحيوي أن تتوصل إي.دي.إف إلى اتفاق مع نقاباتها»، مضيفاً أن هناك حاجة إلى اتفاق «بأسرع ما يمكن».