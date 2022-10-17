«الشباب العربي» و«إنجازات» يتعاونان في تمكين مهارات الذكاء الاصطناعي



دبي (الاتحاد) وقّع مركز الشباب العربي وشركة إنجازات المتخصصة بتقنيات التحول الرقمي والخدمات السحابية والأمن السيبراني مذكرة تفاهم لإعداد قيادات شابة في تخصصات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي وتوفير فرص تدريبية للمتميزين من أجل تمكينهم من توظيف التكنولوجيا لبناء المستقبل، وذلك بالتزامن مع فعاليات أسبوع التقنية جيتكس جلوبال 2022 الذي اختتم أعماله مؤخرا بدبي.

ووقّع المذكرة معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب نائب رئيس مركز الشباب العربي، ومنصور المنصوري، رئيس مجلس إدارة شركة إنجازات.

وبموجب الاتفاقية يتعاون الجانبان على إعداد قيادات عربية شابة متخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي والابتكار التكنولوجي وتعلّم الآلة من خلال التركيز على تنمية المواهب الشابة وتطويرها، وتوفير منصة لتدريب وتطوير الشباب العربي في مجالات التكنولوجيا المتقدمة وتحديداً تطبيقات الذكاء الاصطناعي والبرمجة والأمن السيبراني والتطبيقات الذكية من خلال الجلسات وورش العمل واللقاءات مع الخبراء المختصين بالتكنولوجيا.



التكنولوجيا مستقبل العمل والابتكار

وأكدت معالي شما المزروعي أن جانباً كبيراً من مستقبل العمل للشباب سيقوم على التكنولوجيا وتطبيقاتها للأفراد والمؤسسات والحكومات والدول، وهو ما يتطلب تمكينهم بالمهارات المتقدمة والخبرات النوعية التي تمكّنهم من النجاح في مساراتهم المهنية التي يختارونها.

وقالت المزروعي: يمكن توفير فرص تنافسية للشباب بما يدعم التنمية في المجتمعات والاقتصادات مستقبلاً بالتعاون مع مؤسسات متخصصة في تطبيقات التكنولوجيا. والتدريب أساسي بالنسبة للمواهب الشابة والكفاءات الواعدة في هذا المجال، لا سيما في الاختصاصات التي تهم الشباب كالتكنولوجيا المتقدمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والمعرفي.

فرص تدريب وتوظيف

ويشمل التعاون بين الجانبين أيضاً توفير فرص التواصل والاطلاع على أحدث الابتكارات في الذكاء الاصطناعي والبرمجة وخاصة لغة «بايثون»، وإتاحة تدريب مدفوع الأجر على مدى شهر كامل لخمسة مشاركين، مع تمكين المتميزين من أصحاب الحلول المبتكرة للتحديات الملحّة في الشرق الأوسط من لقاء خبراء الشركة والاجتماع مع قسم الموارد البشرية لاستكشاف فرص التوظيف المستقبلية.

بدوره، أكد منصور المنصوري، رئيس مجلس إدارة شركة إنجازات: يسرّنا تزويد الشباب بأهم المهارات الرقمية لمواكبة متطلبات المستقبل بالتعاون مع مركز الشباب العربي، الذي لم يدّخر جهداً في توفير فرص التدريب للشباب وتمكينهم من دعم أهداف الأجندة الوطنية. ويسرنا اليوم دعم جهود الوزارة ورؤيتها الاستراتيجية الرامية إلى تمكين الشباب.

وأضاف: تتطلب وظائف المستقبل تزويد الشباب بمهارات رقمية قوية وإحاطة واسعة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والبرمجة والتطبيقات الذكية، بما يدعم مشاركتهم في الاقتصاد الرقمي ويعزز مستويات الازدهار. ونسعى في إنجازات إلى تعزيز نجاح الإنسان، ويسرّنا تكريس خبراتنا لخدمة هذه القضية النبيلة ودعم الدولة في بناء اقتصاد وقوى عاملة مزودة بإمكانات رقمية مميزة.

