محمد النعيمي يدشن مركز التفتيش الجمركي الجديد في ميناء عجمان

دشّن الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس دائرة الميناء والجمارك في عجمان مركز التفتيش الجمركي الجديد في ميناء عجمان، يرافقه هاري لام مساعد المدير العام لشركة هتشيسون وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام بالدائرة. وأكد رئيس الدائرة أن تنفيذ هذا المشروع يأتي انطلافاً من حرص الدائرة على تعزيز المنظومة الأمنية وحماية المجتمع وتطوير نظام المعاينة والتفتيش لتحقيق أعلى النتائج وتيسير حركة التجارة والتصدي لمحاولات تهريب البضائع المحظورة. وأوضح أن المركز يحتوي على أفضل أنظمة المسح الذكية وأجهزة الفحص الأخرى والتي تتوفر بها أحدث التقنيات المبتكرة في مجال التفتيش الجمركي وحجز وتخزين الضبطيات، إضافة إلى منصة للتفتيش الجمركي السريع بغرض تبسيط وتسهيل وتسريع الإجراءات، وتم تخصيص مساحة كبيرة للمركز لمواكبة الزيادة المستمرة في الطاقة الاستيعابية له، بما يسهم في تحقيق أعلى المعايير الأمنية، ونعمل كذلك على تطوير قدرات ضباط التفتيش الجمركي من خلال التدريب النظري والفني على أحدث أساليب وطرق التفتيش. وقال محمد العوضي مدير إدارة الجمارك: إن تدشين مركز التفتيش الجمركي يعد خطوة إيجابية لتعزيز المنظومة الأمنية والتجارية بهدف ضمان أمن وسلامة المجتمع. ويدعم المركز الجديد موظفي العمليات الجمركية لتقديم أفضل الخدمات بكفاءة أكثر من حيث السرعة والجودة في إتمام الإجراءات، ويقدم هذا المشروع قيمة مضافة للخدمات المتميزة التي تقدمها الدائرة للمتعاملين والجمهور، حرصاً على تعزيز وضع إمارة عجمان كوجهة رائدة للأعمال، مع الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع والاقتصاد.