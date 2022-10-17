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الاقتصادي

النفط يستقر وبيانات صينية تبدد مخاوف الركود

خزانات نفط في الصين
17 أكتوبر 2022 17:06

استقرت أسعار النفط اليوم الاثنين مع تبديد المخاوف من احتمال أن يدفع ارتفاع التضخم وتكاليف الطاقة الاقتصاد العالمي إلى الركود أثر مواصلة الصين تخفيف سياستها النقدية. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتا أو 0.2 في المئة إلى 91.80 دولار للبرميل بحلول الساعة 09.15 بتوقيت جرينتش لتتعافى من هبوط بلغ 6.4 في المئة الأسبوع الماضي. وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 85.67 دولار للبرميل، مرتفعا ستة سنتات أو 0.1 في المئة بعد انخفاضه 7.6 في المئة الأسبوع الماضي. وأبقى البنك المركزي الصيني اليوم الاثنين سعر الفائدة دون تغيير للشهر الثاني، في إشارة إلى أنه سيواصل الحفاظ على سياسة نقدية تتسم بالتيسير. وقالت تينا تينج المحللة في مؤسسة (سي إم سي ماركتس) إن النفط وجد دعما من مجموعة من العوامل، من بينها تصريحات الرئيس الصيني شي جين بينج في مؤتمر الحزب والتي أكدت السياسات التيسيرية للاقتصاد فيما يمثل علامة إيجابية للتوقعات الخاصة بالطلب. وأضافت أن «التوقعات المستقبلية لمؤشر الدولار الأميركي تراجعت اليوم مما أتاح أيضا فرصة انتعاش لأسواق النفط». ويؤدي هبوط الدولار إلى جعل النفط في متناول حائزي العملات الأخرى. ومن المتوقع أن تنشر الصين بيانات تجارية واقتصادية هذا الأسبوع. وعلى الرغم من أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني في الربع الثالث قد ينتعش مقارنة مع الربع السابق فإن سياسة شي الصارمة بشأن كوفيد-19 جعلت ثاني أكبر اقتصاد في العالم يواجه ما سيكون على الأرجح أسوأ أداء سنوي منذ ما يقرب من نصف قرن. يأتي ذلك فيما يحد الدولار القوي ومواصلة البنك المركزي الأميركي رفع أسعار الفائدة من مكاسب الأسعار.

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